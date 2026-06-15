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ABD'ye ait ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'ye ait ağır bombardıman uçağının California'daki Edwards Hava Üssü'nden kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştüğü yönündeki bilgiler kamuoyuna yansıdı. İlk raporlara göre olayın üssün çevresinde meydana geldiği belirtilirken, kazanın nedeni ve olası can kaybına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 23:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'ye ait ağır bombardıman uçağı düştü

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre ağır bombardıman uçağı kalkışın ardından kısa süre içinde kaza geçirdi. Olayın ardından bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Resmi açıklama bekleniyor

ABD Hava Kuvvetleri ve ilgili kurumlar tarafından kazaya ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor. Uçağın teknik durumu, uçuş koşulları ve mürettebatın durumu hakkında henüz doğrulanmış ayrıntılar paylaşılmadı.

İnceleme süreci gündemde

Havacılık kazalarında uygulanan standart prosedürler kapsamında olayın nedenine ilişkin inceleme başlatılması öngörülüyor. Soruşturma sonucunda elde edilecek bulguların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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