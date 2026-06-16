NATO’nun Konya kararı hava savunmasında ne getiriyor?
NATO’nun Konya kararı hava savunmasında ne getiriyor?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlandırılacağını açıkladı. Karar, NATO’nun müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetleri çerçevesinde alındı.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:33
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Savunma Planı çerçevesinde müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya’da konuşlandırılacağı ifade edildi.
Söz konusu konuşlandırmanın NATO planlamaları doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada sistemin görev süresi veya teknik konuşlanma takvimine ilişkin detay paylaşılmadı.
SAMP-T sistemi öne çıkan hava savunma unsurları arasında yer alıyor
SAMP-T, İtalya ve Fransa tarafından geliştirilen hava ve füze savunma sistemi olarak biliniyor. Sistem, hava araçları ile belirli balistik füze tehditlerine karşı savunma kabiliyeti sunan unsurlar arasında yer alıyor.
Avrupa savunma sanayisinin önemli projelerinden biri olarak gösterilen SAMP-T, NATO ülkeleri tarafından da kullanılan hava savunma sistemleri arasında bulunuyor. Sistem, farklı tehdit türlerine karşı entegre hava savunma görevlerinde kullanılabiliyor.
NATO hava savunma faaliyetleri sürüyor
NATO, Daimi Savunma Planları kapsamında müttefik ülkelerin savunma kapasitesini desteklemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda farklı dönemlerde çeşitli hava savunma unsurları ittifak ülkelerinde konuşlandırılabiliyor.
Konya’daki konuşlandırma kararı da NATO’nun ortak savunma ve caydırıcılık faaliyetleri çerçevesinde uygulanacak adımlardan biri olarak açıklandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
NATO’nun Konya kararı hava savunmasında ne getiriyor?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlandırılacağını açıkladı. Karar, NATO’nun müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetleri çerçevesinde alındı.
MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Savunma Planı çerçevesinde müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya’da konuşlandırılacağı ifade edildi.
Söz konusu konuşlandırmanın NATO planlamaları doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada sistemin görev süresi veya teknik konuşlanma takvimine ilişkin detay paylaşılmadı.
SAMP-T sistemi öne çıkan hava savunma unsurları arasında yer alıyor
SAMP-T, İtalya ve Fransa tarafından geliştirilen hava ve füze savunma sistemi olarak biliniyor. Sistem, hava araçları ile belirli balistik füze tehditlerine karşı savunma kabiliyeti sunan unsurlar arasında yer alıyor.
Avrupa savunma sanayisinin önemli projelerinden biri olarak gösterilen SAMP-T, NATO ülkeleri tarafından da kullanılan hava savunma sistemleri arasında bulunuyor. Sistem, farklı tehdit türlerine karşı entegre hava savunma görevlerinde kullanılabiliyor.
NATO hava savunma faaliyetleri sürüyor
NATO, Daimi Savunma Planları kapsamında müttefik ülkelerin savunma kapasitesini desteklemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda farklı dönemlerde çeşitli hava savunma unsurları ittifak ülkelerinde konuşlandırılabiliyor.
Konya’daki konuşlandırma kararı da NATO’nun ortak savunma ve caydırıcılık faaliyetleri çerçevesinde uygulanacak adımlardan biri olarak açıklandı.
Çok Okunanlar