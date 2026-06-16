Ece İrtem hakkında ortaya atılan iddiaya avukatından yanıt geldi
Ece İrtem hakkında ortaya atılan iddiaya avukatından yanıt geldi
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşına girdikten bir gün sonra hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen İrtem’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kesin sonucun otopsi raporuyla netleşmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 18:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Oyuncunun vefatının ardından kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelirken, ailesi adına yapılan açıklamalar dikkat çekti. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ederken, resmi raporların açıklanması bekleniyor.
Cenaze Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı
Ece İrtem’in cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’ndan babası Vural İrtem’e teslim edildi. Kurum önünde bulunan oyuncu arkadaşları ve yakınları, cenazenin teslim edilmesi sırasında duygusal anlar yaşadı.
İrtem’in cenazesinin, memleketi İzmir’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.
Anneye ait olduğu öne sürülen ifadeler gündeme geldi
Bazı yayınlarda, Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem’in ifadesinde “Alkollüydü, antidepresan içtikten sonra uyudu” şeklinde beyanda bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddialar kısa sürede kamuoyunda geniş yankı buldu.
İddiaların ardından aile adına açıklama yapan avukat Uğur Gökkoyun, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Avukattan resmi açıklama
Avukat Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada Nuriye İrtem’in olayın ardından şok yaşadığını ve tıbbi gözetim altına alındığını ifade etti. Gökkoyun, bu nedenle annenin henüz ifadesinin alınamadığını söyledi.
Açıklamada, “Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır” ifadelerine yer verildi.
Otopsi raporu bekleniyor
Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ölüm nedenine ilişkin kesin değerlendirmenin otopsi raporuyla yapılacağı belirtildi. Raporun tamamlanmasının ardından kamuoyuna yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.
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Ece İrtem hakkında ortaya atılan iddiaya avukatından yanıt geldi
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşına girdikten bir gün sonra hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen İrtem’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kesin sonucun otopsi raporuyla netleşmesi bekleniyor.
Oyuncunun vefatının ardından kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelirken, ailesi adına yapılan açıklamalar dikkat çekti. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ederken, resmi raporların açıklanması bekleniyor.
Cenaze Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı
Ece İrtem’in cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’ndan babası Vural İrtem’e teslim edildi. Kurum önünde bulunan oyuncu arkadaşları ve yakınları, cenazenin teslim edilmesi sırasında duygusal anlar yaşadı.
İrtem’in cenazesinin, memleketi İzmir’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.
Anneye ait olduğu öne sürülen ifadeler gündeme geldi
Bazı yayınlarda, Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem’in ifadesinde “Alkollüydü, antidepresan içtikten sonra uyudu” şeklinde beyanda bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddialar kısa sürede kamuoyunda geniş yankı buldu.
İddiaların ardından aile adına açıklama yapan avukat Uğur Gökkoyun, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Avukattan resmi açıklama
Avukat Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada Nuriye İrtem’in olayın ardından şok yaşadığını ve tıbbi gözetim altına alındığını ifade etti. Gökkoyun, bu nedenle annenin henüz ifadesinin alınamadığını söyledi.
Açıklamada, “Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır” ifadelerine yer verildi.
Otopsi raporu bekleniyor
Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ölüm nedenine ilişkin kesin değerlendirmenin otopsi raporuyla yapılacağı belirtildi. Raporun tamamlanmasının ardından kamuoyuna yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.
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