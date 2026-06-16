Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında geçici tedbir olarak uygulandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:12
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 21:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ili Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyası kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Balcıoğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Rüşvet Alma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı ve tutuklama tedbirinin uygulandığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı
Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil toplam 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturma, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, dosya kapsamındaki adli süreç ilgili makamlar tarafından sürdürülüyor.
Kararın dayanağı açıklandı
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, görevden uzaklaştırma kararının Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca alındığı bildirildi.
Bakanlık, söz konusu işlemin geçici bir tedbir niteliği taşıdığını ve kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu kaydetti.
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Silivri Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karar, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında geçici tedbir olarak uygulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ili Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyası kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Balcıoğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Rüşvet Alma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı ve tutuklama tedbirinin uygulandığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı
Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil toplam 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturma, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, dosya kapsamındaki adli süreç ilgili makamlar tarafından sürdürülüyor.
Kararın dayanağı açıklandı
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, görevden uzaklaştırma kararının Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca alındığı bildirildi.
Bakanlık, söz konusu işlemin geçici bir tedbir niteliği taşıdığını ve kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu kaydetti.
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