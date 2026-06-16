Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’de çalışan maden işçileri ile işveren arasında uzlaşı sağlandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yürütülen görüşmeler sonucunda işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı alırken, işçilerin hak ve alacaklarının ödenmesi belirlenen takvim kapsamında güvence altına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 19:58
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 20:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eskişehir’de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’de yaşanan gelişmelerin ilk andan itibaren yakından izlendiği belirtildi. Açıklamada, ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.
Müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandı
Bakanlık açıklamasına göre, işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ile 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda uzlaşıya varıldı. Bugün gerçekleştirilen toplantılara işveren temsilcileri ile yetkili sendika temsilcileri katıldı.
Alacak ödemeleri protokole bağlandı
Açıklamada, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasında imzalanan protokol kapsamında işçilerin alacaklarının ödenmesine ilişkin takvim oluşturulduğu bildirildi. Protokolle birlikte işçilerin mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesinin güvence altına alındığı kaydedildi.
İşçiler eylemleri sonlandırma kararı aldı
Taraflar arasında sağlanan uzlaşının ardından işçi tarafının devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığı açıklandı. Bakanlık, çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışının esas alınacağını ve çalışma barışının korunmasına yönelik adımların sürdürüleceğini belirtti.
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Eskişehir’de maden işçileri ile işveren anlaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’de çalışan maden işçileri ile işveren arasında uzlaşı sağlandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yürütülen görüşmeler sonucunda işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı alırken, işçilerin hak ve alacaklarının ödenmesi belirlenen takvim kapsamında güvence altına alındı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eskişehir’de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’de yaşanan gelişmelerin ilk andan itibaren yakından izlendiği belirtildi. Açıklamada, ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.
Müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandı
Bakanlık açıklamasına göre, işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ile 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda uzlaşıya varıldı. Bugün gerçekleştirilen toplantılara işveren temsilcileri ile yetkili sendika temsilcileri katıldı.
Alacak ödemeleri protokole bağlandı
Açıklamada, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasında imzalanan protokol kapsamında işçilerin alacaklarının ödenmesine ilişkin takvim oluşturulduğu bildirildi. Protokolle birlikte işçilerin mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesinin güvence altına alındığı kaydedildi.
İşçiler eylemleri sonlandırma kararı aldı
Taraflar arasında sağlanan uzlaşının ardından işçi tarafının devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığı açıklandı. Bakanlık, çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışının esas alınacağını ve çalışma barışının korunmasına yönelik adımların sürdürüleceğini belirtti.
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