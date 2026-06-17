Ece İrtem’in son görüntüleri sonrası açıklama geldi
Ece İrtem’in son görüntüleri sonrası açıklama geldi
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 35 yaşına girdikten bir gün sonra hayatını kaybeden oyuncunun cenazesinin 17 Haziran 2026’da İzmir’de düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi. İrtem’in vefatından önce annesiyle birlikte apartmana giriş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin açıklama avukatı tarafından yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 18:44
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 18:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Avukat Uğur Gökkoyun tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ece İrtem’in evine giriş görüntüleri üzerinden yapılan yorumlar nedeniyle bilgi kirliliğinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, oyuncunun annesinin beyanlarına yer verildi.
Doğum gününde rahatsızlık hissettiği aktarıldı
Açıklamaya göre Ece İrtem, doğum günü olan 15 Haziran 2026’da mide ağrısı ve halsizlik yaşadığı için arkadaşları tarafından planlanan kutlamaya katılmak istemedi. Annesiyle birlikte Moda Sahili’nde kısa bir yürüyüş yaptığı, ardından sahile yakın bir işletmede oturarak iki soda içtikleri ifade edildi.
Eve dönüş nedeni mide rahatsızlığı olarak açıklandı
Annesinin beyanına göre İrtem, mide şikâyetlerinin artması üzerine eve dönmek istediğini söyledi. Bir süre sonra işletmeden ayrılan anne ve kızın, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki evlerine yürüyerek döndükleri aktarıldı.
Açıklamada, güvenlik kamerasına yansıyan yürüyüş şeklinin mide ağrısından kaynaklandığının ifade edildiği belirtildi. Ayrıca Ece İrtem’in doktora gitmek istemediği, olaydan birkaç gün önce yaptığı Tayland seyahatinde midesini üşüttüğünü söylediği ve dinlenmenin kendisine iyi geleceğini düşündüğü bilgisi paylaşıldı.
Görüntülere ilişkin değerlendirmelere yanıt verildi
Avukat Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan çeşitli yorumların ardından söz konusu bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle sona erdi.
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Ece İrtem’in son görüntüleri sonrası açıklama geldi
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran 2026’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 35 yaşına girdikten bir gün sonra hayatını kaybeden oyuncunun cenazesinin 17 Haziran 2026’da İzmir’de düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi. İrtem’in vefatından önce annesiyle birlikte apartmana giriş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin açıklama avukatı tarafından yapıldı.
Avukat Uğur Gökkoyun tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ece İrtem’in evine giriş görüntüleri üzerinden yapılan yorumlar nedeniyle bilgi kirliliğinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, oyuncunun annesinin beyanlarına yer verildi.
Doğum gününde rahatsızlık hissettiği aktarıldı
Açıklamaya göre Ece İrtem, doğum günü olan 15 Haziran 2026’da mide ağrısı ve halsizlik yaşadığı için arkadaşları tarafından planlanan kutlamaya katılmak istemedi. Annesiyle birlikte Moda Sahili’nde kısa bir yürüyüş yaptığı, ardından sahile yakın bir işletmede oturarak iki soda içtikleri ifade edildi.
Eve dönüş nedeni mide rahatsızlığı olarak açıklandı
Annesinin beyanına göre İrtem, mide şikâyetlerinin artması üzerine eve dönmek istediğini söyledi. Bir süre sonra işletmeden ayrılan anne ve kızın, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki evlerine yürüyerek döndükleri aktarıldı.
Açıklamada, güvenlik kamerasına yansıyan yürüyüş şeklinin mide ağrısından kaynaklandığının ifade edildiği belirtildi. Ayrıca Ece İrtem’in doktora gitmek istemediği, olaydan birkaç gün önce yaptığı Tayland seyahatinde midesini üşüttüğünü söylediği ve dinlenmenin kendisine iyi geleceğini düşündüğü bilgisi paylaşıldı.
Görüntülere ilişkin değerlendirmelere yanıt verildi
Avukat Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan çeşitli yorumların ardından söz konusu bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle sona erdi.
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