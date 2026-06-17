Faiz kararı açıklandı, altın piyasası nasıl tepki verdi?
Faiz kararı açıklandı, altın piyasası nasıl tepki verdi?
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın açıklanmasının ardından küresel piyasalarda fiyatlamalar yeniden şekillenirken, ons altında aşağı yönlü hareket görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 22:56
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 22:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Faiz kararının ardından ilk tepki altın piyasasında izlendi. Karar öncesinde 4.379 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, açıklamanın ardından gerileyerek saat 21.50 itibarıyla 4.318 dolara düştü. Piyasalarda karar metnindeki ifadeler ve faiz patikasına ilişkin sinyaller öne çıktı.
Ons altında geri çekilme yaşandı
FED'in politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrasında ons altın üzerinde satış baskısı görüldü. Karar öncesi seviyelerine göre gerileyen ons altın, yatırımcıların yeni ekonomik projeksiyonlar ve yönlendirmeler doğrultusunda pozisyon almasıyla hareket etti.
Piyasa katılımcıları, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmeler ile enflasyon ve büyüme görünümüne yönelik mesajları da yakından izledi. Önümüzdeki dönemde açıklanacak makroekonomik veriler, faiz beklentilerinin şekillenmesinde etkili olmaya devam edecek.
Altın fiyatlarında son durum
Saat 21.50 itibarıyla altın piyasasında öne çıkan fiyatlar şöyle:
Ons altın: 4.318 dolarGram altın: 6.407 TLÇeyrek altın: 10.496 TLCumhuriyet altını: 41.827 TLPiyasaların odağında yeni yönlendirmeler var
FED'in faiz kararının ardından yatırımcıların odağı, bankanın gelecek toplantılara ilişkin vereceği sinyallere çevrildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Faiz kararı açıklandı, altın piyasası nasıl tepki verdi?
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın açıklanmasının ardından küresel piyasalarda fiyatlamalar yeniden şekillenirken, ons altında aşağı yönlü hareket görüldü.
Faiz kararının ardından ilk tepki altın piyasasında izlendi. Karar öncesinde 4.379 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, açıklamanın ardından gerileyerek saat 21.50 itibarıyla 4.318 dolara düştü. Piyasalarda karar metnindeki ifadeler ve faiz patikasına ilişkin sinyaller öne çıktı.
Ons altında geri çekilme yaşandı
FED'in politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrasında ons altın üzerinde satış baskısı görüldü. Karar öncesi seviyelerine göre gerileyen ons altın, yatırımcıların yeni ekonomik projeksiyonlar ve yönlendirmeler doğrultusunda pozisyon almasıyla hareket etti.
Piyasa katılımcıları, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmeler ile enflasyon ve büyüme görünümüne yönelik mesajları da yakından izledi. Önümüzdeki dönemde açıklanacak makroekonomik veriler, faiz beklentilerinin şekillenmesinde etkili olmaya devam edecek.
Altın fiyatlarında son durum
Saat 21.50 itibarıyla altın piyasasında öne çıkan fiyatlar şöyle:
Ons altın: 4.318 dolarGram altın: 6.407 TLÇeyrek altın: 10.496 TLCumhuriyet altını: 41.827 TLPiyasaların odağında yeni yönlendirmeler var
FED'in faiz kararının ardından yatırımcıların odağı, bankanın gelecek toplantılara ilişkin vereceği sinyallere çevrildi.
Çok Okunanlar