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Fed faiz kararında değişikliğe gitmedi

ABD Merkez Bankası (FED), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, yatırımcılar bankanın enflasyon ve ekonomik görünüm değerlendirmelerini yakından takip etti. Açıklanan kararın ardından gözler FED'in gelecek döneme ilişkin yönlendirmelerine çevrildi.

Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:19
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 21:21
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fed faiz kararında değişikliğe gitmedi

FED tarafından yayımlanan karar metninde, politika faizinin mevcut seviyede korunmasına karar verildiği bildirildi. Böylece banka, son toplantıda uyguladığı para politikası duruşunu sürdürmüş oldu.

Karar, küresel piyasalarda geniş ölçüde beklenirken, yatırımcılar özellikle enflasyon görünümü ve ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmeleri izledi. Karar sonrası piyasalarda dikkatler FED Başkanı'nın açıklamalarına yöneldi.

Piyasalar yeni sinyalleri takip ediyor

ABD ekonomisine ilişkin büyüme, istihdam ve enflasyon göstergeleri para politikası görünümünde belirleyici olmaya devam ediyor. FED'in gelecek toplantılarda atacağı adımlar, açıklanacak makroekonomik verilerin seyriyle şekillenecek.

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