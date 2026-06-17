Boğaz geçişli demir yolu projesinde yeni aşama

İstanbul Boğazı üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek çift hatlı demir yolu projesinde yeni aşamaya geçiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'a alternatif olacak yeni raylı sistem hattının ihale sürecinin ardından 2026 yılı içinde yapım aşamasına geçirilmesinin planlandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 20:40
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 21:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 programının "Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü" başlıklı özel oturumunda değerlendirmelerde bulundu.
Dijitalleşmenin altyapı ve inşaat sektöründeki etkilerine değinen Uraloğlu, sensör verileri, gerçek zamanlı analizler ve algoritmik optimizasyonlarla desteklenen akıllı inşaat modellerinin yeni standart haline geldiğini belirtti. McKinsey ve BCG raporlarına göre dijital araçların maliyetleri yüzde 15-30, proje sürelerini yüzde 30-50 azaltabildiğini, üretkenliği ise yüzde 15-25 artırabildiğini ifade etti.
Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışı performansı
Uraloğlu, Türk müteahhitlerinin yurt dışındaki faaliyetlerinin 1972 yılında Libya'da başladığını hatırlatarak, 2025 sonu itibarıyla 138 ülkede 12 bin 827 projeye ulaşıldığını söyledi.
Toplam iş hacminin 557,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirten Uraloğlu, sektörün küresel rekabet gücünün dijital dönüşümle daha da artırılmasının amaçlandığını kaydetti.
Ulaşım yatırımlarında mevcut tablo
Karayolu altyapısına ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, bölünmüş yol ağının 6 bin 100 kilometreden 30 bin 51 kilometreye, otoyol ağının ise 1.714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.
1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu gibi projelerin hizmete alındığını belirten Uraloğlu, Ovit, Demirkapı ve Zigana tünellerinin de tamamlanan yatırımlar arasında yer aldığını söyledi.
Hızlı tren projelerinde çalışmalar sürüyor
Demir yolu ağının yaklaşık 11 bin kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye ulaştığını aktaran Uraloğlu, 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağının hizmete alındığını ifade etti.
Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hızlı tren projelerinde yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Marmaray'a alternatif hat planlanıyor
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ile Zengezur bağlantısının desteklendiğini ifade eden Uraloğlu, Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu bağlantısının İstanbul Boğazı üzerinde ikinci bir raylı geçiş alternatifi oluşturacağını belirten Uraloğlu, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarının 2026 yılı içinde başlamasının planlandığını açıkladı. Projenin ilerleyen dönemde kent içi ulaşım ve yük taşımacılığı kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.
5G abone sayısı 42 milyona ulaştı
Uraloğlu, 1 Nisan 2026 tarihinde ticari 5G hizmetlerinin başlatıldığını ve kısa sürede 42 milyon aboneye ulaşıldığını bildirdi.
Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi koridorunda yerli ve milli 5G baz istasyonlarının devreye alındığını belirten Uraloğlu, 68 bin 490 kilometrelik yol ağının panoramik kamera ve mobil LiDAR teknolojileriyle sayısallaştırıldığını kaydetti.
Akıllı ulaşım sistemlerinde veri kullanımı artıyor
Bakanlık bünyesinde 3 milyon envanter verisinin, 610 terabayt verinin ve 23 milyon yüksek çözünürlüklü fotoğrafın tek merkezde toplandığını ifade eden Uraloğlu, makine öğrenmesi teknolojileriyle trafik levhalarının otomatik tespit edildiğini söyledi.
Karayolları Denetim İstasyonları NET Otomasyon Sistemi'nin 106 istasyonda aktif olarak kullanıldığını belirten Uraloğlu, günlük 1,1 milyon araç sorgulaması gerçekleştirildiğini açıkladı. Elektrikli demir yolu hat uzunluğunun 7 bin 274 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunun ise 8 bin 419 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Boğaz geçişli demir yolu projesinde yeni aşama
İstanbul Boğazı üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek çift hatlı demir yolu projesinde yeni aşamaya geçiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'a alternatif olacak yeni raylı sistem hattının ihale sürecinin ardından 2026 yılı içinde yapım aşamasına geçirilmesinin planlandığını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 programının "Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü" başlıklı özel oturumunda değerlendirmelerde bulundu.
Dijitalleşmenin altyapı ve inşaat sektöründeki etkilerine değinen Uraloğlu, sensör verileri, gerçek zamanlı analizler ve algoritmik optimizasyonlarla desteklenen akıllı inşaat modellerinin yeni standart haline geldiğini belirtti. McKinsey ve BCG raporlarına göre dijital araçların maliyetleri yüzde 15-30, proje sürelerini yüzde 30-50 azaltabildiğini, üretkenliği ise yüzde 15-25 artırabildiğini ifade etti.
Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışı performansı
Uraloğlu, Türk müteahhitlerinin yurt dışındaki faaliyetlerinin 1972 yılında Libya'da başladığını hatırlatarak, 2025 sonu itibarıyla 138 ülkede 12 bin 827 projeye ulaşıldığını söyledi.
Toplam iş hacminin 557,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirten Uraloğlu, sektörün küresel rekabet gücünün dijital dönüşümle daha da artırılmasının amaçlandığını kaydetti.
Ulaşım yatırımlarında mevcut tablo
Karayolu altyapısına ilişkin verileri paylaşan Uraloğlu, bölünmüş yol ağının 6 bin 100 kilometreden 30 bin 51 kilometreye, otoyol ağının ise 1.714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.
1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu gibi projelerin hizmete alındığını belirten Uraloğlu, Ovit, Demirkapı ve Zigana tünellerinin de tamamlanan yatırımlar arasında yer aldığını söyledi.
Hızlı tren projelerinde çalışmalar sürüyor
Demir yolu ağının yaklaşık 11 bin kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye ulaştığını aktaran Uraloğlu, 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağının hizmete alındığını ifade etti.
Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hızlı tren projelerinde yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Marmaray'a alternatif hat planlanıyor
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ile Zengezur bağlantısının desteklendiğini ifade eden Uraloğlu, Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu bağlantısının İstanbul Boğazı üzerinde ikinci bir raylı geçiş alternatifi oluşturacağını belirten Uraloğlu, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarının 2026 yılı içinde başlamasının planlandığını açıkladı. Projenin ilerleyen dönemde kent içi ulaşım ve yük taşımacılığı kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.
5G abone sayısı 42 milyona ulaştı
Uraloğlu, 1 Nisan 2026 tarihinde ticari 5G hizmetlerinin başlatıldığını ve kısa sürede 42 milyon aboneye ulaşıldığını bildirdi.
Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi koridorunda yerli ve milli 5G baz istasyonlarının devreye alındığını belirten Uraloğlu, 68 bin 490 kilometrelik yol ağının panoramik kamera ve mobil LiDAR teknolojileriyle sayısallaştırıldığını kaydetti.
Akıllı ulaşım sistemlerinde veri kullanımı artıyor
Bakanlık bünyesinde 3 milyon envanter verisinin, 610 terabayt verinin ve 23 milyon yüksek çözünürlüklü fotoğrafın tek merkezde toplandığını ifade eden Uraloğlu, makine öğrenmesi teknolojileriyle trafik levhalarının otomatik tespit edildiğini söyledi.
Karayolları Denetim İstasyonları NET Otomasyon Sistemi'nin 106 istasyonda aktif olarak kullanıldığını belirten Uraloğlu, günlük 1,1 milyon araç sorgulaması gerçekleştirildiğini açıkladı. Elektrikli demir yolu hat uzunluğunun 7 bin 274 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunun ise 8 bin 419 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Çok Okunanlar