Kılıçdaroğlu'ndan CHP tartışmalarına dikkat çeken çıkış
Kılıçdaroğlu'ndan CHP tartışmalarına dikkat çeken çıkış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde devam eden tartışmalar ve dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişisel hesaplaşmaların ve güç mücadelelerinin aracı haline getirilemeyeceğini belirtirken, dış politikanın devlet ciddiyetiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 22:40
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 22:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu, dış politikanın iç siyasette oy kazanma amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirterek, bu alanın devletin saygınlığı ve geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Açıklamasında, "Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır" ifadelerine yer verdi.
Parti içi tartışmalara sert mesaj
Parti içinde son dönemde gündeme gelen kurultay ve delege tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, CHP'nin herhangi bir grubun ya da kişinin kontrol alanı olmadığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanıdır. CHP, Türk Milleti ve Türk Devleti'nin bağımsızlık iradesidir" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin çıkarlarına vurgu
Açıklamalarında Türkiye'nin ulusal çıkarlarını önceleyen bir yaklaşımı savunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Önce Türkiye" anlayışının temsilcisi olduklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, ülkenin dış politikadaki konumu ve devlet geleneğine ilişkin değerlendirmelerinde, Türkiye'nin itibarının korunmasının önemine dikkat çekti.
Devlette liyakat mesajı verdi
CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesini temsil ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, devlet yönetiminde liyakat ilkesinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Açıklamasının sonunda, "O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz" ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP tartışmalarına dikkat çeken çıkış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde devam eden tartışmalar ve dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişisel hesaplaşmaların ve güç mücadelelerinin aracı haline getirilemeyeceğini belirtirken, dış politikanın devlet ciddiyetiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu, dış politikanın iç siyasette oy kazanma amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirterek, bu alanın devletin saygınlığı ve geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Açıklamasında, "Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır" ifadelerine yer verdi.
Parti içi tartışmalara sert mesaj
Parti içinde son dönemde gündeme gelen kurultay ve delege tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, CHP'nin herhangi bir grubun ya da kişinin kontrol alanı olmadığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanıdır. CHP, Türk Milleti ve Türk Devleti'nin bağımsızlık iradesidir" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin çıkarlarına vurgu
Açıklamalarında Türkiye'nin ulusal çıkarlarını önceleyen bir yaklaşımı savunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Önce Türkiye" anlayışının temsilcisi olduklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, ülkenin dış politikadaki konumu ve devlet geleneğine ilişkin değerlendirmelerinde, Türkiye'nin itibarının korunmasının önemine dikkat çekti.
Devlette liyakat mesajı verdi
CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesini temsil ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, devlet yönetiminde liyakat ilkesinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Açıklamasının sonunda, "O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz" ifadelerini kullandı.
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