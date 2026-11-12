Milli Takım'ı bekleyen üç senaryo! A Ligi'nde kalabilecek mi?
Milli Takım'ı bekleyen üç senaryo! A Ligi'nde kalabilecek mi?
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk dört maçını kaybeden A Milli Futbol Takımımız, kalan iki karşılaşmasını kazanarak A Ligi'nde kalmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 13:54
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 13:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde kaderini belirleyecek kritik iki karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor.
4. Grup'ta oynadığı ilk dört maçtan puan çıkaramayan ay-yıldızlılar, beşinci hafta mücadelesinde Belçika'yı ağırlayacak. Millilerin öncelikli hedefi, İzmir'de kazanarak hem ilk puanlarını almak hem de A Ligi'nde kalma umutlarını son maça taşımak.
İKİ GALİBİYET HESAPLARI DEĞİŞTİREBİLİR
Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlama ihtimali bulunuyor. Bunun gerçekleşmesi için ay-yıldızlıların kalan iki karşılaşmasını da kazanması gerekiyor. Ayrıca Belçika'nın İtalya karşısında galip gelmesi, Türkiye'nin üçüncülük yarışındaki şansını artıracak.
Millilerin puanını 6'ya yükseltmesi durumunda ise Belçika ile arasındaki ikili averaj devreye girecek. Bu nedenle kalan iki mücadelede alınacak sonuçların yanı sıra diğer karşılaşmaların skorları da büyük önem taşıyacak.
ÜÇÜNCÜLÜK DURUMUNDA İKİ FARKLI SENARYO
Millilerin grubu üçüncü sırada tamamlaması halinde A Ligi'nde kalma yolunda bir başka aşama başlayacak. Grup üçüncüleri arasında yapılacak puan sıralamasında ilk iki içerisinde yer almak, takımın ligdeki geleceği açısından belirleyici olacak.
Bu sıralamada son iki takım arasında kalınması durumunda ise Türkiye, A/B Ligi play-off'larında mücadele etme hakkı elde edecek.
SON SIRADA BİTİRMEK İŞLERİ ZORLAŞTIRACAK
A Milli Takım'ın grubu son sırada tamamlaması halinde ise tablo daha da karmaşık hale gelecek. Bu senaryoda Türkiye'nin, grup sonuncuları arasında en iyi iki takım arasına girmesi gerekecek.
Sıralamada ilk ikiye girilememesi halinde ay-yıldızlılar B Ligi'ne düşecek. Play-off hakkı elde edilmesi durumunda ise A Ligi'nde kalmak henüz garanti olmayacak. Millilerin, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi kazanması gerekecek.
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Milli Takım'ı bekleyen üç senaryo! A Ligi'nde kalabilecek mi?
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk dört maçını kaybeden A Milli Futbol Takımımız, kalan iki karşılaşmasını kazanarak A Ligi'nde kalmayı hedefliyor. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde kaderini belirleyecek kritik iki karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor.
4. Grup'ta oynadığı ilk dört maçtan puan çıkaramayan ay-yıldızlılar, beşinci hafta mücadelesinde Belçika'yı ağırlayacak. Millilerin öncelikli hedefi, İzmir'de kazanarak hem ilk puanlarını almak hem de A Ligi'nde kalma umutlarını son maça taşımak.
İKİ GALİBİYET HESAPLARI DEĞİŞTİREBİLİR
Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlama ihtimali bulunuyor. Bunun gerçekleşmesi için ay-yıldızlıların kalan iki karşılaşmasını da kazanması gerekiyor. Ayrıca Belçika'nın İtalya karşısında galip gelmesi, Türkiye'nin üçüncülük yarışındaki şansını artıracak.
Millilerin puanını 6'ya yükseltmesi durumunda ise Belçika ile arasındaki ikili averaj devreye girecek. Bu nedenle kalan iki mücadelede alınacak sonuçların yanı sıra diğer karşılaşmaların skorları da büyük önem taşıyacak.
ÜÇÜNCÜLÜK DURUMUNDA İKİ FARKLI SENARYO
Millilerin grubu üçüncü sırada tamamlaması halinde A Ligi'nde kalma yolunda bir başka aşama başlayacak. Grup üçüncüleri arasında yapılacak puan sıralamasında ilk iki içerisinde yer almak, takımın ligdeki geleceği açısından belirleyici olacak.
Bu sıralamada son iki takım arasında kalınması durumunda ise Türkiye, A/B Ligi play-off'larında mücadele etme hakkı elde edecek.
SON SIRADA BİTİRMEK İŞLERİ ZORLAŞTIRACAK
A Milli Takım'ın grubu son sırada tamamlaması halinde ise tablo daha da karmaşık hale gelecek. Bu senaryoda Türkiye'nin, grup sonuncuları arasında en iyi iki takım arasına girmesi gerekecek.
Sıralamada ilk ikiye girilememesi halinde ay-yıldızlılar B Ligi'ne düşecek. Play-off hakkı elde edilmesi durumunda ise A Ligi'nde kalmak henüz garanti olmayacak. Millilerin, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi kazanması gerekecek.
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