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Manchester United'da Pochettino sesleri! Anlaşma yakın
Manchester United'ın Michael Carrick ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve takımın başına Mauricio Pochettino'yu getirmek istediği belirtildi.
İngiliz ekibi Manchester United'ın yeni menajeri belli oluyor. Bu sezon Michael Carrick ile umduğunu bulamayan kulüp, daha önce de Ada'da görev almış olan Mauricio Pochettino'yu gündemine aldı.
The Athletic'de yer alan habere göre İngiliz devi, menajeri Michael Carrick ile kısa süre içerisinde yollarını ayıracak.
Haberin detaylarında Manchester United'ın bu göreve son olarak ABD teknik direktörlüğü görevini yapan Mauricio Pochettino'yu getireceği ve anlaşmanın oldukça yakın olduğu belirtildi.
Ayrıca haberde 54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde 10 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli olduğu vurgulandı.
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