Inter ile Hakan Çalhanoğlu masada! Yeni sözleşme için geri sayım başladı
Inter ile Hakan Çalhanoğlu masada! Yeni sözleşme için geri sayım başladı
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi Inter, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile yeni mukavele için görüşmelerine hız verdi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:38
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 14:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İtalyan devi Inter ile sözleşme yenileme görüşmeleri hız kazanan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için süreç olumlu ilerliyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; taraflar birlikteliği sürdürme konusunda hemfikir olurken, yeni mukavelenin Noel'e kadar resmiyete dökülmesi hedefleniyor.
MAAŞTA YENİ FORMÜL
Mevcut durumda yıllık net 6.5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncunun garanti ücretinde indirime gidilmesi planlanıyor. Inter yönetimi, son dönemdeki sakatlıkları göz önünde bulundurarak garanti ödemeleri düşürürken, performansa dayalı bonuslarla toplam kazancı eski seviyesine yakın tutacak bir formül üzerinde duruyor.
2 YILLIK UZATMA SEÇENEĞİ
Sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan milli yıldızın mukavelesine 2 yıllık ek süre eklenmesi planlanıyor.
Yaz aylarında temas kurulmadığı için serzenişte bulunan Hakan'ın, son görüşmelerin ardından kulübün niyetinden memnun kaldığı ve Como maçı sonrasında ortamı sakinleştiren açıklamalar yaptığı vurgulandı. Teknik direktör Cristian Chivu da tecrübeli oyuncuyu orta sahanın kilit taşı olarak görüyor.
ÖNCELİK KESİNLİKLE INTER
Ailesiyle birlikte Milano'daki hayatından çok memnun olan Hakan Çalhanoğlu'nun başka kulüplerin teklifleriyle ilgilenmediği ve tek önceliğinin siyah-mavili kulüpte kalmak olduğu ifade edildi.
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Inter ile Hakan Çalhanoğlu masada! Yeni sözleşme için geri sayım başladı
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi Inter, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile yeni mukavele için görüşmelerine hız verdi. İşte detaylar...
İtalyan devi Inter ile sözleşme yenileme görüşmeleri hız kazanan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için süreç olumlu ilerliyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; taraflar birlikteliği sürdürme konusunda hemfikir olurken, yeni mukavelenin Noel'e kadar resmiyete dökülmesi hedefleniyor.
MAAŞTA YENİ FORMÜL
Mevcut durumda yıllık net 6.5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncunun garanti ücretinde indirime gidilmesi planlanıyor. Inter yönetimi, son dönemdeki sakatlıkları göz önünde bulundurarak garanti ödemeleri düşürürken, performansa dayalı bonuslarla toplam kazancı eski seviyesine yakın tutacak bir formül üzerinde duruyor.
2 YILLIK UZATMA SEÇENEĞİ
Sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan milli yıldızın mukavelesine 2 yıllık ek süre eklenmesi planlanıyor.
Yaz aylarında temas kurulmadığı için serzenişte bulunan Hakan'ın, son görüşmelerin ardından kulübün niyetinden memnun kaldığı ve Como maçı sonrasında ortamı sakinleştiren açıklamalar yaptığı vurgulandı. Teknik direktör Cristian Chivu da tecrübeli oyuncuyu orta sahanın kilit taşı olarak görüyor.
ÖNCELİK KESİNLİKLE INTER
Ailesiyle birlikte Milano'daki hayatından çok memnun olan Hakan Çalhanoğlu'nun başka kulüplerin teklifleriyle ilgilenmediği ve tek önceliğinin siyah-mavili kulüpte kalmak olduğu ifade edildi.
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