İngiltere uzatmalarda kazandı, yarı finalde rakip Arjantin
İngiltere uzatmalarda kazandı, yarı finalde rakip Arjantin
Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk gol 36. dakikada Andreas Schjelderup'dan geldi. Norveç bu golle öne geçerken, İngiltere ilk yarının uzatma dakikalarında Jude Bellingham'ın 45+2. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve ilk devre 1-1 tamamlandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:52
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 09:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İkinci yarıda iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Uzatma bölümünün hemen başında bir kez daha sahneye çıkan Jude Bellingham, 93. dakikada kaydettiği golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan İngiltere, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Yarı finalde İngiltere'nin rakibi Arjantin oldu. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Arjantin ile TSİ 04.00'te finale yükselme mücadelesi verecek.
Bellingham turnuvaya damga vurdu
Norveç karşısında iki gol atan Jude Bellingham, turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkararak Altın Ayakkabı yarışında takım arkadaşı Harry Kane'i yakaladı.
Panama maçındaki asistinin ardından turnuvadaki toplam gol katkısını 7'ye yükselten 23 yaşındaki futbolcu, Pele'nin ardından Dünya Kupası eleme turlarında üst üste iki maçta ikişer gol atan en genç ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Haaland'ın gol serisi sona erdi
Norveç'in golcüsü Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı son 14 resmi maçta gol sevinci yaşamıştı. İngiltere karşısında skor üretemeyen yıldız oyuncunun etkileyici serisi sona erdi.
Pickford'dan Dünya Kupası rekoru
İngiltere kalecisi Jordan Pickford, Norveç karşısında 18. Dünya Kupası maçına çıkarak Peter Shilton'ı geride bıraktı. Deneyimli file bekçisi, İngiltere Milli Takımı tarihinde Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.
Jayden Adams anıldı
Karşılaşma öncesinde kısa süre önce hayatını kaybeden Güney Afrikalı milli futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Güney Afrika'nın üç maçında da forma giymişti.
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İngiltere uzatmalarda kazandı, yarı finalde rakip Arjantin
Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk gol 36. dakikada Andreas Schjelderup'dan geldi. Norveç bu golle öne geçerken, İngiltere ilk yarının uzatma dakikalarında Jude Bellingham'ın 45+2. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve ilk devre 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Uzatma bölümünün hemen başında bir kez daha sahneye çıkan Jude Bellingham, 93. dakikada kaydettiği golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan İngiltere, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Yarı finalde İngiltere'nin rakibi Arjantin oldu. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Arjantin ile TSİ 04.00'te finale yükselme mücadelesi verecek.
Bellingham turnuvaya damga vurdu
Norveç karşısında iki gol atan Jude Bellingham, turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkararak Altın Ayakkabı yarışında takım arkadaşı Harry Kane'i yakaladı.
Panama maçındaki asistinin ardından turnuvadaki toplam gol katkısını 7'ye yükselten 23 yaşındaki futbolcu, Pele'nin ardından Dünya Kupası eleme turlarında üst üste iki maçta ikişer gol atan en genç ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Haaland'ın gol serisi sona erdi
Norveç'in golcüsü Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı son 14 resmi maçta gol sevinci yaşamıştı. İngiltere karşısında skor üretemeyen yıldız oyuncunun etkileyici serisi sona erdi.
Pickford'dan Dünya Kupası rekoru
İngiltere kalecisi Jordan Pickford, Norveç karşısında 18. Dünya Kupası maçına çıkarak Peter Shilton'ı geride bıraktı. Deneyimli file bekçisi, İngiltere Milli Takımı tarihinde Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.
Jayden Adams anıldı
Karşılaşma öncesinde kısa süre önce hayatını kaybeden Güney Afrikalı milli futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Güney Afrika'nın üç maçında da forma giymişti.
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