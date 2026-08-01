Galatasaray ilk adımı attı! Savunmaya Arjantinli stoper
Galatasaray ilk adımı attı! Savunmaya Arjantinli stoper
Galatasaray, savunmaya takviye yapmak için rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibi River Plate'de forma giyen 22 yaşındaki stoper Lautaro Rivero'yu gündemine aldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:01
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 09:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Transfer döneminin durgun kalan takımı Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Lautaro Rivero'yu gündemine aldı.
River Plate forması giyen 22 yaşındaki Tangocu için ilk adımın atıldığı öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için İtalya ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek. River Plate, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro bonservis istiyor. Galatasaray, 23 yaş altı yabancı oyuncular için geçerli olan +4 kontenjanına uyan isimlerden biri olan Rivero için bu rakamı ödemeye hazır. Rivero'nun River Plate ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
Arjantin Milli Takımı'nda bir kez forma giyen genç stoper, Ocak 2024'te River Plate'e katıldı. 2025/26 Torneo Apertura'da 14 maça çıkan Rivero, 1 gol kaydetti. Öte yandan genç oyuncunun adı daha önce İspanyol ekipleri Atletico Madrid ve Real Sociedad ile de anılmıştı. Transfermarkt verilerine göre ise Rivero'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında.
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Galatasaray ilk adımı attı! Savunmaya Arjantinli stoper
Galatasaray, savunmaya takviye yapmak için rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibi River Plate'de forma giyen 22 yaşındaki stoper Lautaro Rivero'yu gündemine aldı.
Transfer döneminin durgun kalan takımı Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Lautaro Rivero'yu gündemine aldı.
River Plate forması giyen 22 yaşındaki Tangocu için ilk adımın atıldığı öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için İtalya ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek. River Plate, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro bonservis istiyor. Galatasaray, 23 yaş altı yabancı oyuncular için geçerli olan +4 kontenjanına uyan isimlerden biri olan Rivero için bu rakamı ödemeye hazır. Rivero'nun River Plate ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.
Arjantin Milli Takımı'nda bir kez forma giyen genç stoper, Ocak 2024'te River Plate'e katıldı. 2025/26 Torneo Apertura'da 14 maça çıkan Rivero, 1 gol kaydetti. Öte yandan genç oyuncunun adı daha önce İspanyol ekipleri Atletico Madrid ve Real Sociedad ile de anılmıştı. Transfermarkt verilerine göre ise Rivero'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında.
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