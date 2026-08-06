Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan toplantıda bir araya geldi. Toplantının gündeminde terörle mücadele, Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 18:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGK toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi kapsamındaki son gelişmeler ele alınıyor. Ayrıca terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin sahadan gelen istihbari raporların kurul üyeleri tarafından değerlendirildiği bildirildi.
Toplantıda, terörle mücadele kapsamında yürütülen güvenlik operasyonları ve ilgili kurumların koordinasyonuna ilişkin güncel durum da masaya yatırılıyor.
Bölgesel ve uluslararası güvenlik başlıkları değerlendiriliyor
MGK'nın gündeminde terörle mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler de bulunuyor. Yakın coğrafyada yaşanan güvenlik başlıkları ile mevcut risk değerlendirmelerinin kurul üyeleri tarafından ele alındığı belirtildi.
Toplantıda ilgili kurumların güncel raporları doğrultusunda güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.
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MGK Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik gündemle toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan toplantıda bir araya geldi. Toplantının gündeminde terörle mücadele, Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları yer alıyor.
MGK toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi kapsamındaki son gelişmeler ele alınıyor. Ayrıca terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin sahadan gelen istihbari raporların kurul üyeleri tarafından değerlendirildiği bildirildi.
Toplantıda, terörle mücadele kapsamında yürütülen güvenlik operasyonları ve ilgili kurumların koordinasyonuna ilişkin güncel durum da masaya yatırılıyor.
Bölgesel ve uluslararası güvenlik başlıkları değerlendiriliyor
MGK'nın gündeminde terörle mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler de bulunuyor. Yakın coğrafyada yaşanan güvenlik başlıkları ile mevcut risk değerlendirmelerinin kurul üyeleri tarafından ele alındığı belirtildi.
Toplantıda ilgili kurumların güncel raporları doğrultusunda güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.
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