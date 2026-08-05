Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Özalper, Ankara'ya götürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 23:10
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 23:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Edinilen bilgilere göre İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edilen Özalper hakkında soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.
Soruşturmada daha önce tutuklamalar yapılmıştı
Aynı soruşturma kapsamında daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin adli işlemler yetkili makamlar tarafından yürütülüyor.
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Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Özalper, Ankara'ya götürüldü.
Edinilen bilgilere göre İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edilen Özalper hakkında soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.
Soruşturmada daha önce tutuklamalar yapılmıştı
Aynı soruşturma kapsamında daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin adli işlemler yetkili makamlar tarafından yürütülüyor.
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