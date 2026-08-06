Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ay Grubu olarak anılan silahlı suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 08:43
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 08:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ay Grubu olarak anılan silahlı suç örgütü üyelerinin;
* 20.07.2026 tarihinde Esenler ilçesinde bir şahsa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs,
* 22.07.2026 tarihinde Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama,
* 29.07.2026 tarihinde Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren bir restorana yönelik kundaklama,
* 02.08.2026 tarihinde de Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine kurşunlama,
şeklinde nitelikli mala zarar verme eylemleri gerçekleştirdiği anlaşılmakla,
11 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmış olup, farklı adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet el bombası ve 2 adet çelik yelek ele geçirilmiştir.
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4 olayda izleri var! ''Ay Grubu'' çökertildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ay Grubu olarak anılan silahlı suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ay Grubu olarak anılan silahlı suç örgütü üyelerinin;
* 20.07.2026 tarihinde Esenler ilçesinde bir şahsa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs,
* 22.07.2026 tarihinde Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama,
* 29.07.2026 tarihinde Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren bir restorana yönelik kundaklama,
* 02.08.2026 tarihinde de Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine kurşunlama,
şeklinde nitelikli mala zarar verme eylemleri gerçekleştirdiği anlaşılmakla,
11 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmış olup, farklı adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet el bombası ve 2 adet çelik yelek ele geçirilmiştir.
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