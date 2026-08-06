srail Basını Alarmda! Türkiye'nin Enerji Hamleleri Tel Aviv'i Tedirgin Etti
srail Basını Alarmda! Türkiye'nin Enerji Hamleleri Tel Aviv'i Tedirgin Etti
İsrail basını, Türkiye'nin enerji, ulaştırma ve diplomasi alanlarında attığı stratejik adımların Orta Doğu'daki dengeleri değiştirdiğini yazdı. Analizde, Ankara'nın bölgesel yükselişinin Tel Aviv tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 13:16
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 13:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes, Türkiye'nin enerji, diplomasi ve güvenlik alanlarında Orta Doğu'da attığı adımları kapsamlı bir analizle ele aldı. Gazete, Ankara'nın Irak'tan Lübnan'a, enerji koridorlarından ulaştırma projelerine uzanan çok yönlü stratejisinin İsrail tarafından yakından izlendiğini yazdı.
Globes'un analizinde, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki etkisini yalnızca askeri ve güvenlik politikalarıyla değil, enerji yatırımları, ekonomik projeler ve diplomatik temaslarla da artırdığı belirtildi.
Ankara'nın farklı alanlarda eş zamanlı yürüttüğü girişimlerin, birbirini tamamlayan kapsamlı bir bölgesel stratejinin parçaları olduğu değerlendirmesine yer verildi.
TÜRKİYE ENERJİ AĞININ MERKEZİNE OYNUYOR
İsrail gazetesi, Türkiye'nin enerji alanındaki uzun vadeli hedeflerine analizinde geniş yer ayırdı.
Globes, doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Türkiye'nin uzun süredir boru hatlarına ve enerji altyapısına yatırım yaptığını belirtti.
Analizde, Türkiye'nin yalnızca enerji üreten değil, kaynakların farklı pazarlara ulaştırılmasını sağlayan bölgesel bir geçiş merkezi olmayı hedeflediği ifade edildi.
Rusya'nın Türkiye'nin en büyük enerji tedarikçilerinden biri olmaya devam ettiği hatırlatılırken, Ankara'nın enerji güvenliğini artırmak ve bağımlılığı yönetmek amacıyla alternatif ticaret ve ulaştırma güzergahlarına yöneldiği aktarıldı.
BAĞDAT HATTINDA YENİ ENERJİ DENKLEMİ
Globes, Türkiye ile Irak arasında geliştirilen enerji iş birliğini Ankara'nın son dönemdeki en önemli bölgesel hamlelerinden biri olarak değerlendirdi.
Gazeteye göre, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı çevresinde oluşan belirsizlik, Türkiye'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerin hızlandırılması için yeni bir fırsat doğurdu.
Analizde, Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkat çekildi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan projenin, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'na alternatif oluşturabileceği belirtildi.
Globes, Ankara'nın Irak petrolünün Türkiye üzerinden ihraç edilen miktarının artırılmasını önerdiğini ve Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın daha etkin kullanılmasının gündemde olduğunu yazdı.
Gazetenin aktardığına göre, günlük yaklaşık 170 bin varil düzeyindeki petrol sevkiyatının ilk aşamada 750 bin varile, daha sonraki dönemde ise 1,5 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.
Analizde ayrıca, İngiliz enerji şirketi BP ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında Kerkük'teki enerji sahalarına yönelik yapılan anlaşmaya da yer verildi.
Globes, Türkiye'nin bu adımlarla hem Irak'ın yatırım ihtiyacını hem de yeni petrol ihracat güzergahı arayışını değerlendirmeye çalıştığı yorumunda bulundu.
ANKARA'NIN LÜBNAN TEMASLARI GÜNDEMDE
İsrail gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeyi de analizine taşıdı.
Haberde, Türkiye'nin Lübnan ile diplomatik ilişkilerini geliştirmesinin yanı sıra ülkenin yeniden imarına destek vermeye hazır olduğu yönündeki mesajlarının da öne çıktığı kaydedildi.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün görev süresine ilişkin tartışmalar devam ederken, Türkiye'nin yeni dönemde üstlenebileceği olası rolün İsrail tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.
Globes, Lübnan'da şekillenebilecek yeni güvenlik düzeninde Avrupa ülkeleri, NATO, Arap ülkeleri ve Türkiye'nin adının birlikte anıldığına dikkat çekti.
Analizde, Ankara'nın Lübnan ile Suriye arasındaki diyaloğu destekleyen yaklaşımının da Türkiye'nin bölgesel politikasının önemli başlıklarından biri olduğu belirtildi.
İSRAİLLİ UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN ANKARA ANALİZİ
Analizde görüşlerine yer verilen İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Dr. Galia Lindenstrauss, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin Türkiye'ye Bağdat ile ilişkilerini güçlendirme fırsatı sunduğunu söyledi.
Lindenstrauss, Türkiye'nin son dönemde geçmiş yıllara kıyasla daha cesur adımlar attığını, Ankara ile Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişmesinin bölgesel dengeler üzerinde etkili olabileceğini değerlendirdi.
İsrailli uzman, Türkiye'nin Lübnan'a yönelik artan ilgisinin de dikkat çekici olduğunu ancak Ankara'nın bu ülkedeki uzun vadeli hedeflerinin henüz tam olarak netleşmediğini öne sürdü.
TEL AVİV TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNİ İZLİYOR
Globes, analizinin sonunda Türkiye'nin enerji, ulaştırma, diplomasi ve güvenlik alanlarında izlediği politikaların birbirini tamamlayan geniş kapsamlı bir strateji oluşturduğunu belirtti.
Gazete, Ankara'nın Irak, Suriye ve Lübnan'da artan diplomatik ve ekonomik temaslarının İsrail'de yakından izlendiğini yazdı.
Analizde, Türkiye'nin son yıllarda enerji koridorlarından ulaştırma projelerine, ekonomik yatırımlardan diplomatik girişimlere kadar birçok alanda eş zamanlı adımlar atarak Orta Doğu'daki etkinliğini artırdığı değerlendirmesine yer verildi.
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srail Basını Alarmda! Türkiye'nin Enerji Hamleleri Tel Aviv'i Tedirgin Etti
İsrail basını, Türkiye'nin enerji, ulaştırma ve diplomasi alanlarında attığı stratejik adımların Orta Doğu'daki dengeleri değiştirdiğini yazdı. Analizde, Ankara'nın bölgesel yükselişinin Tel Aviv tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.
İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes, Türkiye'nin enerji, diplomasi ve güvenlik alanlarında Orta Doğu'da attığı adımları kapsamlı bir analizle ele aldı. Gazete, Ankara'nın Irak'tan Lübnan'a, enerji koridorlarından ulaştırma projelerine uzanan çok yönlü stratejisinin İsrail tarafından yakından izlendiğini yazdı.
Globes'un analizinde, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki etkisini yalnızca askeri ve güvenlik politikalarıyla değil, enerji yatırımları, ekonomik projeler ve diplomatik temaslarla da artırdığı belirtildi.
Ankara'nın farklı alanlarda eş zamanlı yürüttüğü girişimlerin, birbirini tamamlayan kapsamlı bir bölgesel stratejinin parçaları olduğu değerlendirmesine yer verildi.
TÜRKİYE ENERJİ AĞININ MERKEZİNE OYNUYOR
İsrail gazetesi, Türkiye'nin enerji alanındaki uzun vadeli hedeflerine analizinde geniş yer ayırdı.
Globes, doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Türkiye'nin uzun süredir boru hatlarına ve enerji altyapısına yatırım yaptığını belirtti.
Analizde, Türkiye'nin yalnızca enerji üreten değil, kaynakların farklı pazarlara ulaştırılmasını sağlayan bölgesel bir geçiş merkezi olmayı hedeflediği ifade edildi.
Rusya'nın Türkiye'nin en büyük enerji tedarikçilerinden biri olmaya devam ettiği hatırlatılırken, Ankara'nın enerji güvenliğini artırmak ve bağımlılığı yönetmek amacıyla alternatif ticaret ve ulaştırma güzergahlarına yöneldiği aktarıldı.
BAĞDAT HATTINDA YENİ ENERJİ DENKLEMİ
Globes, Türkiye ile Irak arasında geliştirilen enerji iş birliğini Ankara'nın son dönemdeki en önemli bölgesel hamlelerinden biri olarak değerlendirdi.
Gazeteye göre, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı çevresinde oluşan belirsizlik, Türkiye'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerin hızlandırılması için yeni bir fırsat doğurdu.
Analizde, Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkat çekildi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan projenin, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'na alternatif oluşturabileceği belirtildi.
Globes, Ankara'nın Irak petrolünün Türkiye üzerinden ihraç edilen miktarının artırılmasını önerdiğini ve Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın daha etkin kullanılmasının gündemde olduğunu yazdı.
Gazetenin aktardığına göre, günlük yaklaşık 170 bin varil düzeyindeki petrol sevkiyatının ilk aşamada 750 bin varile, daha sonraki dönemde ise 1,5 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.
Analizde ayrıca, İngiliz enerji şirketi BP ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında Kerkük'teki enerji sahalarına yönelik yapılan anlaşmaya da yer verildi.
Globes, Türkiye'nin bu adımlarla hem Irak'ın yatırım ihtiyacını hem de yeni petrol ihracat güzergahı arayışını değerlendirmeye çalıştığı yorumunda bulundu.
ANKARA'NIN LÜBNAN TEMASLARI GÜNDEMDE
İsrail gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeyi de analizine taşıdı.
Haberde, Türkiye'nin Lübnan ile diplomatik ilişkilerini geliştirmesinin yanı sıra ülkenin yeniden imarına destek vermeye hazır olduğu yönündeki mesajlarının da öne çıktığı kaydedildi.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün görev süresine ilişkin tartışmalar devam ederken, Türkiye'nin yeni dönemde üstlenebileceği olası rolün İsrail tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.
Globes, Lübnan'da şekillenebilecek yeni güvenlik düzeninde Avrupa ülkeleri, NATO, Arap ülkeleri ve Türkiye'nin adının birlikte anıldığına dikkat çekti.
Analizde, Ankara'nın Lübnan ile Suriye arasındaki diyaloğu destekleyen yaklaşımının da Türkiye'nin bölgesel politikasının önemli başlıklarından biri olduğu belirtildi.
İSRAİLLİ UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN ANKARA ANALİZİ
Analizde görüşlerine yer verilen İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Dr. Galia Lindenstrauss, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin Türkiye'ye Bağdat ile ilişkilerini güçlendirme fırsatı sunduğunu söyledi.
Lindenstrauss, Türkiye'nin son dönemde geçmiş yıllara kıyasla daha cesur adımlar attığını, Ankara ile Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişmesinin bölgesel dengeler üzerinde etkili olabileceğini değerlendirdi.
İsrailli uzman, Türkiye'nin Lübnan'a yönelik artan ilgisinin de dikkat çekici olduğunu ancak Ankara'nın bu ülkedeki uzun vadeli hedeflerinin henüz tam olarak netleşmediğini öne sürdü.
TEL AVİV TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNİ İZLİYOR
Globes, analizinin sonunda Türkiye'nin enerji, ulaştırma, diplomasi ve güvenlik alanlarında izlediği politikaların birbirini tamamlayan geniş kapsamlı bir strateji oluşturduğunu belirtti.
Gazete, Ankara'nın Irak, Suriye ve Lübnan'da artan diplomatik ve ekonomik temaslarının İsrail'de yakından izlendiğini yazdı.
Analizde, Türkiye'nin son yıllarda enerji koridorlarından ulaştırma projelerine, ekonomik yatırımlardan diplomatik girişimlere kadar birçok alanda eş zamanlı adımlar atarak Orta Doğu'daki etkinliğini artırdığı değerlendirmesine yer verildi.
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