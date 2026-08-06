İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasında aylık tutukluluk incelemesini tamamladı. Mahkeme, 17 Ağustos'ta başlaması planlanan ikinci celse öncesinde aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Murat Ongun, Mehmet Pehlivan ve Necati Özkan'ın da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 19:39
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 19:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mahkemenin ara kararında tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Kararda, tutukluluğun devamına ilişkin herhangi bir gerekçeye yer verilmedi.
İlk celse 9 Temmuz'da tamamlanmıştı
Davada son duruşma 9 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Bu duruşmada aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi hakkında tahliye kararı verilmiş, ilk celse sona ermişti.
Mahkeme heyeti, ikinci celsenin 17 Ağustos'ta başlayacağını açıklamıştı. İkinci celsede, ilk celseden farklı olarak tutuksuz sanıkların dinlenmesinin planlandığı belirtilmişti.
Son duruşmada yaşanan gelişmeler
Davanın son duruşmasında Ekrem İmamoğlu hakkında savunma için verilen sürenin yetersiz olduğu yönünde itiraz yaşanmıştı. Duruşma sırasında yaşanan tartışmanın ardından İmamoğlu salondan çıkarılmış, duruşma zaptına ise susma hakkını kullandığı yönünde kayıt geçirilmişti.
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İBB davasında tutukluluk incelemesinde tahliye çıkmadı
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasında aylık tutukluluk incelemesini tamamladı. Mahkeme, 17 Ağustos'ta başlaması planlanan ikinci celse öncesinde aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Murat Ongun, Mehmet Pehlivan ve Necati Özkan'ın da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkemenin ara kararında tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Kararda, tutukluluğun devamına ilişkin herhangi bir gerekçeye yer verilmedi.
İlk celse 9 Temmuz'da tamamlanmıştı
Davada son duruşma 9 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Bu duruşmada aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi hakkında tahliye kararı verilmiş, ilk celse sona ermişti.
Mahkeme heyeti, ikinci celsenin 17 Ağustos'ta başlayacağını açıklamıştı. İkinci celsede, ilk celseden farklı olarak tutuksuz sanıkların dinlenmesinin planlandığı belirtilmişti.
Son duruşmada yaşanan gelişmeler
Davanın son duruşmasında Ekrem İmamoğlu hakkında savunma için verilen sürenin yetersiz olduğu yönünde itiraz yaşanmıştı. Duruşma sırasında yaşanan tartışmanın ardından İmamoğlu salondan çıkarılmış, duruşma zaptına ise susma hakkını kullandığı yönünde kayıt geçirilmişti.
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