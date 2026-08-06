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Heybeliada'da Deniz Harp Okulu çatısında yangın çıktı

Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'nun çatısında tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin, kontrol altına alma çalışmalarının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 18:36
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 18:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Heybeliada'da Deniz Harp Okulu çatısında yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre yangın, Deniz Harp Okulu binasının çatısında yürütülen tadilat çalışmaları sırasında meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu ve olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışmaları sürerken, olay yerinde güvenlik önlemleri de alındı.

İncelemeler yangının ardından yapılacak

Yetkililerden yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından olayla ilgili teknik inceleme başlatılması bekleniyor. Resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar sürecin ayrıntılarını ortaya koyacak.

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