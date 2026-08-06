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MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.

Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 08:02
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 08:03
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak.

Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

Uluslararası güvenlik konuları da masada olacak

Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınması beklenen konular arasında.

Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.

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