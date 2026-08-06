İzmir'de ihale soruşturması derinleşiyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi tutuklandı
İzmir'de ihale soruşturması derinleşiyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Hür Ağbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 23:03
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 23:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılık koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında inceleme sürdürülüyor.
Yapı denetim süreçleri inceleme altında
Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı öne sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkileri mercek altına alındı.
İddialara göre söz konusu firmanın Örnekköy 3. ve 4. Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçleri de Egeşehir Yapı tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği öğrenildi.
Dört şüpheli tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, inşaat firması yetkilileri Salih Eren ve Muzafer Özpolat ile dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hür Ağbaba hakkında tutuklama kararı
Soruşturma kapsamında tutuklanan Süleyman Ekinci'nin Hür Ağbaba ile bağlantılarının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Bunun üzerine Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda Hür Ağbaba ile bir şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Hür Ağbaba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.
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İzmir'de ihale soruşturması derinleşiyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Hür Ağbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılık koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında inceleme sürdürülüyor.
Yapı denetim süreçleri inceleme altında
Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı öne sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkileri mercek altına alındı.
İddialara göre söz konusu firmanın Örnekköy 3. ve 4. Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçleri de Egeşehir Yapı tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden değerlendirildiği öğrenildi.
Dört şüpheli tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, inşaat firması yetkilileri Salih Eren ve Muzafer Özpolat ile dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hür Ağbaba hakkında tutuklama kararı
Soruşturma kapsamında tutuklanan Süleyman Ekinci'nin Hür Ağbaba ile bağlantılarının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Bunun üzerine Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda Hür Ağbaba ile bir şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Hür Ağbaba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.
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