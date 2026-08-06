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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan programında hangi temaslar var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına göre ziyaret kapsamında ikili temasların yapılması planlanıyor.

Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 22:34
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 22:36
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan programında hangi temaslar var?

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamada, ziyaretin çalışma ziyareti kapsamında planlandığı bilgisi paylaşıldı.

İki önemli görüşme öngörülüyor

İletişim Başkanı Duran'ın verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Program kapsamında ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Resmi açıklamalar takip edilecek

Ziyarete ilişkin program ve temasların ardından yapılacak resmi açıklamaların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Görüşmelerde ele alınacak konular ve olası ortak açıklamalar, ziyaret sonrasında netlik kazanacak.

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