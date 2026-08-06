Ünlülerden AHBAP'a 14 milyon TL'yi aşan bağış! MASAK tek tek inceledi
Ünlülerden AHBAP'a 14 milyon TL'yi aşan bağış! MASAK tek tek inceledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne yapılan bağışlar MASAK tarafından incelemeye alındı. Soruşturma dosyasına giren mali kayıtlar doğrultusunda, sanat ve medya dünyasından yapılan bağışların toplam tutarının 14 milyon TL'yi aştığı belirtilirken, fonların sonraki süreçte hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı araştırılıyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 18:21
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma dosyasındaki MASAK kayıtlarına göre şarkıcı Ajda Pekkan, Tarkan ve Sibel Can ile oyuncular Barış Arduç ve Ebru Şahin'in AHBAP Derneği'ne ayrı ayrı 1 milyon TL bağış yaptığı tespit edildi.
Oyuncu Tolga Çevik'in ise 997 bin 650 TL ödeme yaptığı kaydedildi. Bu isimlerden dernek hesaplarına aktarılan toplam tutarın yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtildi.
Sanat ve medya dünyasından farklı tutarlarda destek
Rapora göre oyuncu ve yönetmen Ali Atay 562 bin 386 TL bağışta bulundu. Şarkıcı Ebru Gündeş, şef Somer Sivrioğlu ve sanatçı Genco Erkal'ın ise ayrı ayrı 500 bin TL gönderdiği kaydedildi.
Halit Ergenç'in iki ayrı işlemle toplam 400 bin TL bağış yaptığı belirtilirken, Hasan Can Kaya'nın 320 bin TL ödeme gerçekleştirdiği bilgisi raporda yer aldı.
İşlem açıklamaları da inceleniyor
Soruşturma kapsamında yalnızca bağış tutarları değil, banka transferlerinde yer alan açıklamalar da inceleniyor. Genco Erkal'ın transferinde "Hatay'a okul yapımı için bağış", Somer Sivrioğlu'nun işlem açıklamasında ise "Somer Sivrioğlu ve Sydneyli dostlar" ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.
Savcılık, belirli bir proje veya amaç belirtilerek gönderilen tutarların açıklamalara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor.
Çok sayıda ünlü isim soruşturma dosyasında
MASAK kayıtlarına göre Danla Bilic ile Can Yaman'ın ayrı ayrı 250 bin TL bağış yaptığı belirlendi.
Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin, Engin Akyürek ve Beyazıt Öztürk adına yapılan bağışların ise kişi başı 200 bin TL olduğu bildirildi. Serap Engin tarafından gerçekleştirilen 200 bin TL'lik transferin açıklamasında "Ferzan Özpetek" ifadesinin yer aldığı kaydedildi.
Melis Sezen, Hazal Kaya, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz'in ayrı ayrı 150 bin TL bağış yaptığı, Salih Bademci, Emir Ersoy, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu ve Gökhan Tepe'nin ise 100'er bin TL gönderdiği raporda yer aldı.
Bağışların kullanım süreci araştırılıyor
Soruşturmanın temel başlıklarından birini, AHBAP Derneği hesaplarında toplanan 14 milyon TL'yi aşan bağışın hangi amaçlarla kullanıldığı oluşturuyor.
Savcılık, bağışların muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediğini, bağışçılar adına makbuz düzenlenip düzenlenmediğini ve paraların beyan edilen yardım faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığını inceliyor. Şirket veya üçüncü kişiler adına yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
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Ünlülerden AHBAP'a 14 milyon TL'yi aşan bağış! MASAK tek tek inceledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne yapılan bağışlar MASAK tarafından incelemeye alındı. Soruşturma dosyasına giren mali kayıtlar doğrultusunda, sanat ve medya dünyasından yapılan bağışların toplam tutarının 14 milyon TL'yi aştığı belirtilirken, fonların sonraki süreçte hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı araştırılıyor.
Soruşturma dosyasındaki MASAK kayıtlarına göre şarkıcı Ajda Pekkan, Tarkan ve Sibel Can ile oyuncular Barış Arduç ve Ebru Şahin'in AHBAP Derneği'ne ayrı ayrı 1 milyon TL bağış yaptığı tespit edildi.
Oyuncu Tolga Çevik'in ise 997 bin 650 TL ödeme yaptığı kaydedildi. Bu isimlerden dernek hesaplarına aktarılan toplam tutarın yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtildi.
Sanat ve medya dünyasından farklı tutarlarda destek
Rapora göre oyuncu ve yönetmen Ali Atay 562 bin 386 TL bağışta bulundu. Şarkıcı Ebru Gündeş, şef Somer Sivrioğlu ve sanatçı Genco Erkal'ın ise ayrı ayrı 500 bin TL gönderdiği kaydedildi.
Halit Ergenç'in iki ayrı işlemle toplam 400 bin TL bağış yaptığı belirtilirken, Hasan Can Kaya'nın 320 bin TL ödeme gerçekleştirdiği bilgisi raporda yer aldı.
İşlem açıklamaları da inceleniyor
Soruşturma kapsamında yalnızca bağış tutarları değil, banka transferlerinde yer alan açıklamalar da inceleniyor. Genco Erkal'ın transferinde "Hatay'a okul yapımı için bağış", Somer Sivrioğlu'nun işlem açıklamasında ise "Somer Sivrioğlu ve Sydneyli dostlar" ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.
Savcılık, belirli bir proje veya amaç belirtilerek gönderilen tutarların açıklamalara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını da araştırıyor.
Çok sayıda ünlü isim soruşturma dosyasında
MASAK kayıtlarına göre Danla Bilic ile Can Yaman'ın ayrı ayrı 250 bin TL bağış yaptığı belirlendi.
Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin, Engin Akyürek ve Beyazıt Öztürk adına yapılan bağışların ise kişi başı 200 bin TL olduğu bildirildi. Serap Engin tarafından gerçekleştirilen 200 bin TL'lik transferin açıklamasında "Ferzan Özpetek" ifadesinin yer aldığı kaydedildi.
Melis Sezen, Hazal Kaya, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz'in ayrı ayrı 150 bin TL bağış yaptığı, Salih Bademci, Emir Ersoy, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu ve Gökhan Tepe'nin ise 100'er bin TL gönderdiği raporda yer aldı.
Bağışların kullanım süreci araştırılıyor
Soruşturmanın temel başlıklarından birini, AHBAP Derneği hesaplarında toplanan 14 milyon TL'yi aşan bağışın hangi amaçlarla kullanıldığı oluşturuyor.
Savcılık, bağışların muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediğini, bağışçılar adına makbuz düzenlenip düzenlenmediğini ve paraların beyan edilen yardım faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığını inceliyor. Şirket veya üçüncü kişiler adına yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
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