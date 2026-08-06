Özgür Özel'in Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e yönelik sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel'in Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e yönelik sözleri yeniden gündemde
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek için daha önce sarf ettiği övgü dolu ifadeler yeniden gündem oldu.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 10:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ilişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce yaptığı övgü dolu açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Menderes Belediyesi'nde, 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin sorgusu sürüyor.
Çiçek'in soruşturma dosyasına giren sevgilisi ile yaptığı iddia edilen yazışmalarda Yeni Parti'nin kadrosundaki isimleri kendisinden 'rüşvet' istemekle suçladığı ortaya çıktı.
İSTEKLERİ BİTMİYOR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Yeni Partili İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın kendisinden sürekli para istediklerini anlatan Çiçek'in dosyaya giren WhatsApp yazışmasında "Bunların istekleri bitmiyor, bir dahaki dönemi sağlama almak için her istediklerini yapıyorum. Ben yaptıkça kudurmuş gibi para istiyorlar, bunların yüzünden müteahhitlere sıkıntı çıkarmak zorunda kalıyorum para almak için. Foça Belediyesi'ne de aynısını yapıyorlar" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
ÖZEL ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İlkay Çiçek'in İzmir'deki aday tanıtım mitinginde yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.
Özgür Özel, 2024 yerel seçimleri öncesi partililere şu sözlerle İlkay Çiçek'i övmüştü: 'İlkay Bey muhtar acaba belediyeyi yönetebilir mi' diyorlar. Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni verin İçişleri Bakanlığı'nı yönetir.
İKİ GÖZALTI DAHA
Bu arada firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla JASAT unsurları tarafından yakalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne uzanan rüşvet soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce üç kişinin tutuklandığı dosya kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
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Özgür Özel'in Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e yönelik sözleri yeniden gündemde
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek için daha önce sarf ettiği övgü dolu ifadeler yeniden gündem oldu.
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ilişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce yaptığı övgü dolu açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Menderes Belediyesi'nde, 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin sorgusu sürüyor.
Çiçek'in soruşturma dosyasına giren sevgilisi ile yaptığı iddia edilen yazışmalarda Yeni Parti'nin kadrosundaki isimleri kendisinden 'rüşvet' istemekle suçladığı ortaya çıktı.
İSTEKLERİ BİTMİYOR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Yeni Partili İzmir milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın kendisinden sürekli para istediklerini anlatan Çiçek'in dosyaya giren WhatsApp yazışmasında "Bunların istekleri bitmiyor, bir dahaki dönemi sağlama almak için her istediklerini yapıyorum. Ben yaptıkça kudurmuş gibi para istiyorlar, bunların yüzünden müteahhitlere sıkıntı çıkarmak zorunda kalıyorum para almak için. Foça Belediyesi'ne de aynısını yapıyorlar" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
ÖZEL ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İlkay Çiçek'in İzmir'deki aday tanıtım mitinginde yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.
Özgür Özel, 2024 yerel seçimleri öncesi partililere şu sözlerle İlkay Çiçek'i övmüştü: 'İlkay Bey muhtar acaba belediyeyi yönetebilir mi' diyorlar. Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni verin İçişleri Bakanlığı'nı yönetir.
İKİ GÖZALTI DAHA
Bu arada firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla JASAT unsurları tarafından yakalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne uzanan rüşvet soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce üç kişinin tutuklandığı dosya kapsamında, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.
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