Fenerbahçe Slavia Prag maçında ilk 11 belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli oldu. Paylaşılan maç bilgilerine göre İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşma öncesinde paylaşılan kadro bilgilerine göre Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen 11 oyuncusu şu şekilde:
Fenerbahçe Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Paylaşılan programa göre Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki mücadele saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmaya Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Maçın hakemi olarak İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos'un görevlendirildiği belirtildi. Yardımcı hakemlerin Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado, dördüncü hakemin ise Adrian Cordero olacağı aktarıldı.
VAR görevini Guillermo Cuadra Fernandez'in, AVAR görevini ise Javier Iglesias Villanueva'nın üstleneceği bilgisi paylaşıldı.
Fenerbahçe'de üç futbolcu forma giyemeyecek
Karşılaşma öncesinde aktarılan takım bilgilerine göre Fenerbahçe'de üç oyuncu kadroda yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Mert Müldür ile ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio'nun mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.
Avrupa kadrosunda bulunmadığı bildirilen Mert Hakan Yandaş'ın da Slavia Prag karşısında görev yapamayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini arıyor
Kaynak metindeki sonuçlara göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa deplasmanından ise 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği belirtilen İstanbul temsilcisi, Slavia Prag karşısında Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.
Slavia Prag'ın ise Lens karşısında 3-2, Sabah deplasmanında 2-0 mağlup olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı
Kaynakta yer alan istatistiklere göre Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 308 karşılaşmada 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 418 gol atarken kalesinde 433 gol gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 42 karşılaşmaya çıktığı belirtilen Fenerbahçe'nin bu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadığı kaydedildi. İstanbul temsilcisinin 43 gol attığı ve 77 gol yediği bilgisi paylaşıldı.
Fenerbahçe, organizasyon tarihindeki en önemli derecesini 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselerek elde etmişti.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile geçmiş maçları
Fenerbahçe ile Slavia Prag, daha önce Avrupa kupalarında üç kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasındaki ilk iki mücadele 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynandı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu eşleşmede her iki karşılaşmayı da 3-2 kaybetti. Takımların 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı mücadeleyi ise Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin Çekya ekiplerine karşı geçmiş performansında 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet bulunuyor.
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Fenerbahçe Slavia Prag maçında ilk 11 belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli oldu. Paylaşılan maç bilgilerine göre İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Karşılaşma öncesinde paylaşılan kadro bilgilerine göre Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen 11 oyuncusu şu şekilde:
Fenerbahçe ilk 11
Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi.
Fenerbahçe Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Paylaşılan programa göre Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki mücadele saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmaya Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Maçın hakemi olarak İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos'un görevlendirildiği belirtildi. Yardımcı hakemlerin Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado, dördüncü hakemin ise Adrian Cordero olacağı aktarıldı.
VAR görevini Guillermo Cuadra Fernandez'in, AVAR görevini ise Javier Iglesias Villanueva'nın üstleneceği bilgisi paylaşıldı.
Fenerbahçe'de üç futbolcu forma giyemeyecek
Karşılaşma öncesinde aktarılan takım bilgilerine göre Fenerbahçe'de üç oyuncu kadroda yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Mert Müldür ile ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio'nun mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.
Avrupa kadrosunda bulunmadığı bildirilen Mert Hakan Yandaş'ın da Slavia Prag karşısında görev yapamayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini arıyor
Kaynak metindeki sonuçlara göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa deplasmanından ise 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği belirtilen İstanbul temsilcisi, Slavia Prag karşısında Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.
Slavia Prag'ın ise Lens karşısında 3-2, Sabah deplasmanında 2-0 mağlup olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı
Kaynakta yer alan istatistiklere göre Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 308 karşılaşmada 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 418 gol atarken kalesinde 433 gol gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 42 karşılaşmaya çıktığı belirtilen Fenerbahçe'nin bu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadığı kaydedildi. İstanbul temsilcisinin 43 gol attığı ve 77 gol yediği bilgisi paylaşıldı.
Fenerbahçe, organizasyon tarihindeki en önemli derecesini 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselerek elde etmişti.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile geçmiş maçları
Fenerbahçe ile Slavia Prag, daha önce Avrupa kupalarında üç kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasındaki ilk iki mücadele 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynandı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu eşleşmede her iki karşılaşmayı da 3-2 kaybetti. Takımların 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı mücadeleyi ise Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin Çekya ekiplerine karşı geçmiş performansında 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet bulunuyor.
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