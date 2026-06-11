Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağına yönelik tartışmalar sürerken, Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan haberlerin ardından kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 18:55
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 19:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kulübün resmi hesaplarından Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan açıklamada, teknik direktör ve teknik ekip konusunda ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Kulüpten iddialara resmi yanıt
Açıklamada son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddianın yer aldığı ifade edildi.
Kulüp yönetimi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır" açıklamasında bulundu.
Basın mensuplarına çağrı yapıldı
Açıklamada basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmaları ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemeleri istendi. Kulüp ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde ilgili kişiler hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Fenerbahçe'nin teknik direktör tercihiyle ilgili resmi kararın ilerleyen süreçte kulüp tarafından duyurulması beklenirken, mevcut durumda herhangi bir isimle anlaşma sağlanmadığı resmen açıklanmış oldu.
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Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması geldi
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağına yönelik tartışmalar sürerken, Aykut Kocaman ile anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan haberlerin ardından kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Kulübün resmi hesaplarından Aziz Yıldırım imzasıyla yayımlanan açıklamada, teknik direktör ve teknik ekip konusunda ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Kulüpten iddialara resmi yanıt
Açıklamada son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddianın yer aldığı ifade edildi.
Kulüp yönetimi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır" açıklamasında bulundu.
Basın mensuplarına çağrı yapıldı
Açıklamada basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmaları ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemeleri istendi. Kulüp ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde ilgili kişiler hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Fenerbahçe'nin teknik direktör tercihiyle ilgili resmi kararın ilerleyen süreçte kulüp tarafından duyurulması beklenirken, mevcut durumda herhangi bir isimle anlaşma sağlanmadığı resmen açıklanmış oldu.
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