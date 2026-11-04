Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi

İsmail Kartal'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürüdüren Fenerbahçe efsane oyuncusu Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. 46 yaşındaki teknik adam, 2020-21 sezonunda Kanarya'da 10 maçta 7 galibiyet almıştı.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:24
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 09:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray mağlubiyetinden sonra İsmail Kartal'la yolları ayıran Fenerbahçe'de rota yabancı hocaya çevrilmiş ve Sergio Conceicao ile yapılan görüşmeler hayli ilerlemişti. Portekizli hoca ile gelişen süreçte Fenerbahçe Yönetimi, tercihini yerliden yana kullandı. Kasımpaşa ile 2 sezondur başarılı sonuçlar alan 46 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldı. 2020-21'de geçici olarak ligin son bölümünde Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna oturan Belözoğlu, 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
SİVAS MAÇINDA ŞAMPİYONLUK GİTTİ
Sportif direktör olarak başladığı sezonda Erol Bulut'un yerine son dönemeçte teknik direktörlüğe getirilen Belözoğlu, üst üste galibiyetler alsa da ligin bitimine 1 hafta kala Kadıköy'de 2-1 kaybedilen Sivas maçında şampiyonluk fırsatını Beşiktaş'a vermişti. Kaçan şampiyonluktan sonra Fenerbahçe yeni sezonda Belözoğlu ile göreve devam etmemiş ve dönemin başkanı Ali Koç, "Camianın bizden A Plus hoca beklentisi var, Emre Belözoğlu hocamızdan bir süre daha kulüpte pişmesini istedik ama kabul etmedi" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
BU YILKI PUAN ORTALAMASI 1.70
Kasımpaşa'nın başında bu sezon Süper Lig'de 10 maçta görev yapan Emre Belözoğlu 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti, 1 kez mağlubiyet yaşadı. 46 yaşındaki hoca Süper Lig'de 1.70'lik puan ortalaması tutturdu. Türkiye Kupası'ndaki 1 maçı ise kazandı. 2025'te Antalya'yı çalıştıran genç hoca 28 maçta 1.18, 2023-24'te Ankaragücü'nde 38 maçta 1.32 puan ortalaması yakaladı. 2021- 23 Başakşehir döneminde ise 88 maçta takımı çalıştırdı, 1.77'lik puan ortalamasına ulaştı. Belözoğlu, Başakşehir ile Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe'ye kaybetmişti.
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Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi
İsmail Kartal'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürüdüren Fenerbahçe efsane oyuncusu Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. 46 yaşındaki teknik adam, 2020-21 sezonunda Kanarya'da 10 maçta 7 galibiyet almıştı.
Galatasaray mağlubiyetinden sonra İsmail Kartal'la yolları ayıran Fenerbahçe'de rota yabancı hocaya çevrilmiş ve Sergio Conceicao ile yapılan görüşmeler hayli ilerlemişti. Portekizli hoca ile gelişen süreçte Fenerbahçe Yönetimi, tercihini yerliden yana kullandı. Kasımpaşa ile 2 sezondur başarılı sonuçlar alan 46 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldı. 2020-21'de geçici olarak ligin son bölümünde Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna oturan Belözoğlu, 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
SİVAS MAÇINDA ŞAMPİYONLUK GİTTİ
Sportif direktör olarak başladığı sezonda Erol Bulut'un yerine son dönemeçte teknik direktörlüğe getirilen Belözoğlu, üst üste galibiyetler alsa da ligin bitimine 1 hafta kala Kadıköy'de 2-1 kaybedilen Sivas maçında şampiyonluk fırsatını Beşiktaş'a vermişti. Kaçan şampiyonluktan sonra Fenerbahçe yeni sezonda Belözoğlu ile göreve devam etmemiş ve dönemin başkanı Ali Koç, "Camianın bizden A Plus hoca beklentisi var, Emre Belözoğlu hocamızdan bir süre daha kulüpte pişmesini istedik ama kabul etmedi" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
BU YILKI PUAN ORTALAMASI 1.70
Kasımpaşa'nın başında bu sezon Süper Lig'de 10 maçta görev yapan Emre Belözoğlu 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti, 1 kez mağlubiyet yaşadı. 46 yaşındaki hoca Süper Lig'de 1.70'lik puan ortalaması tutturdu. Türkiye Kupası'ndaki 1 maçı ise kazandı. 2025'te Antalya'yı çalıştıran genç hoca 28 maçta 1.18, 2023-24'te Ankaragücü'nde 38 maçta 1.32 puan ortalaması yakaladı. 2021- 23 Başakşehir döneminde ise 88 maçta takımı çalıştırdı, 1.77'lik puan ortalamasına ulaştı. Belözoğlu, Başakşehir ile Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe'ye kaybetmişti.
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