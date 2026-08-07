Çekya'da Hradec Kralove-Beşiktaş maçı manşetlerde

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajı kaptı. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf oldu. Çek basını son düdükle birlikte Hradec Kralove-Beşiktaş maçını mercek altına aldı. İşte ayrıntılar...
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:55
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 11:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmesi Çekya basınında geniş yer buldu.
ÇEKYA BASININDA ORTAK MESAJ
Karşılaşmanın ardından Çekya basınında yer alan haberlerde Hradec Kralove'nin Beşiktaş karşısında etkili bir oyun sergilediği ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremediği vurgulandı. Yerel yayınlar, Çekya temsilcisinin maçın bazı bölümlerinde rakibine üstünlük kurduğunu ancak Beşiktaş'ın hızlı hücumdan bulduğu golle karşılaşmayı kazandığını aktardı.
"ACIMASIZ YENİLGİ"
Sport CZ, karşılaşmayı "Acımasız yenilgi! Hradec, Türk devine kıl payı kaybetti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde, "Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında Beşiktaş'a karşı daha net fırsatlar yakaladı, şut ve oyun açısından favoriden geride kalmadılar ve ikinci yarının bir bölümünü de sayısal üstünlükle oynadılar. Ancak Türk devi hızlı bir kontra atakla golü buldu ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.
"BİRÇOK ÖNEMLİ FIRSAT..."
Idnes, Hradec Kralove'nin karşılaşmanın bazı bölümlerinde Beşiktaş'tan daha iyi oynadığını ancak gol atmayı başaramadığını belirtti. Haberde, "Zaman zaman favori rakiplerinden daha iyi oynadılar, birçok önemli fırsat oluşturdular ancak gol atmayı başaramadılar. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun açılış maçında sayıca az kalan Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu." değerlendirmesine yer verildi. İstanbul'daki rövanşın Hradec Kralove açısından zorlu geçeceği belirtilirken Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle sahaya çıkacağı aktarıldı. Trossard'ın da rövanşta siyah-beyazlıların kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.
"KARŞILIĞINI ALAMADILAR"
TN Nova, Hradec Kralove'nin Beşiktaş karşısında başarılı bir maç çıkardığını ancak performansının karşılığını alamadığını yazdı. Haberde, "Hradec sansasyon yarattı. Eksik kalmış Beşiktaş, yedek kulübesinden gelen bir joker oyuncunun golüyle onları durdurdu. Hradec Kralove futbolcuları, Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir maç çıkardı ancak bunun karşılığını alamadılar." ifadelerine yer verildi.
DENIK ATMOSFERİ ÖNE ÇIKARDI
Haberde, "Hradec Kralove, tarihinin en büyük maçlarından birini oynadı ancak hayalini kurduğu ödüle ulaşamadı. Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında, tamamen dolu FINEP Arena'da Türk devi Beşiktaş İstanbul'a 1-0 mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı. Ev sahibi takımın Beşiktaş'ı uzun süre zorladığı ve öne geçmek için fırsatlar yakaladığı belirtilirken FINEP Arena'daki taraftar atmosferine de dikkat çekildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çekya'da Hradec Kralove-Beşiktaş maçı manşetlerde
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajı kaptı. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf oldu. Çek basını son düdükle birlikte Hradec Kralove-Beşiktaş maçını mercek altına aldı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmesi Çekya basınında geniş yer buldu.
ÇEKYA BASININDA ORTAK MESAJ
Karşılaşmanın ardından Çekya basınında yer alan haberlerde Hradec Kralove'nin Beşiktaş karşısında etkili bir oyun sergilediği ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremediği vurgulandı. Yerel yayınlar, Çekya temsilcisinin maçın bazı bölümlerinde rakibine üstünlük kurduğunu ancak Beşiktaş'ın hızlı hücumdan bulduğu golle karşılaşmayı kazandığını aktardı.
"ACIMASIZ YENİLGİ"
Sport CZ, karşılaşmayı "Acımasız yenilgi! Hradec, Türk devine kıl payı kaybetti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde, "Maçın gidişatına bakıldığında acımasız ve belki de haksız bir sonuç. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında Beşiktaş'a karşı daha net fırsatlar yakaladı, şut ve oyun açısından favoriden geride kalmadılar ve ikinci yarının bir bölümünü de sayısal üstünlükle oynadılar. Ancak Türk devi hızlı bir kontra atakla golü buldu ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.
"BİRÇOK ÖNEMLİ FIRSAT..."
Idnes, Hradec Kralove'nin karşılaşmanın bazı bölümlerinde Beşiktaş'tan daha iyi oynadığını ancak gol atmayı başaramadığını belirtti. Haberde, "Zaman zaman favori rakiplerinden daha iyi oynadılar, birçok önemli fırsat oluşturdular ancak gol atmayı başaramadılar. Hradec Kralove oyuncuları, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun açılış maçında sayıca az kalan Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu." değerlendirmesine yer verildi. İstanbul'daki rövanşın Hradec Kralove açısından zorlu geçeceği belirtilirken Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle sahaya çıkacağı aktarıldı. Trossard'ın da rövanşta siyah-beyazlıların kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.
"KARŞILIĞINI ALAMADILAR"
TN Nova, Hradec Kralove'nin Beşiktaş karşısında başarılı bir maç çıkardığını ancak performansının karşılığını alamadığını yazdı. Haberde, "Hradec sansasyon yarattı. Eksik kalmış Beşiktaş, yedek kulübesinden gelen bir joker oyuncunun golüyle onları durdurdu. Hradec Kralove futbolcuları, Beşiktaş'a karşı çok başarılı bir maç çıkardı ancak bunun karşılığını alamadılar." ifadelerine yer verildi.
DENIK ATMOSFERİ ÖNE ÇIKARDI
Haberde, "Hradec Kralove, tarihinin en büyük maçlarından birini oynadı ancak hayalini kurduğu ödüle ulaşamadı. Avrupa Ligi 3. eleme turunun açılış maçında, tamamen dolu FINEP Arena'da Türk devi Beşiktaş İstanbul'a 1-0 mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı. Ev sahibi takımın Beşiktaş'ı uzun süre zorladığı ve öne geçmek için fırsatlar yakaladığı belirtilirken FINEP Arena'daki taraftar atmosferine de dikkat çekildi.
Çok Okunanlar