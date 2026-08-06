Bir böcek ilacı faciası daha! Çanakkale'den acı haber geldi
Bir böcek ilacı faciası daha! Çanakkale'den acı haber geldi
Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlamasından etkilendikleri iddia edilen anne ile 9 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf Talha Çanlı, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirirken, annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 18:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki Derya Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen Uğur Çanlı, eşi Sevda Çanlı ile oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı evde baygın halde buldu.
Baba, anne ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalenin ardından ikili, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Küçük çocuk yaşamını yitirdi
Hastanede yapılan kontrollerde anne ve oğlunun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağırlaşan Yusuf Talha Çanlı, ambulans helikopterle İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.
İki şüpheli gözaltına alındı
İlk değerlendirmelere göre anne ve oğlunun, yan dairede gerçekleştirilen böcek ilaçlamasından etkilenmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili ev sahibi Z.B. ile ilaçlama firmasının yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.
Yetkili kurumlar, zehirlenmenin kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve adli soruşturmanın ardından netlik kazanacağını bildirdi.
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Bir böcek ilacı faciası daha! Çanakkale'den acı haber geldi
Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlamasından etkilendikleri iddia edilen anne ile 9 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf Talha Çanlı, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirirken, annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.
Olay, Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki Derya Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen Uğur Çanlı, eşi Sevda Çanlı ile oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı evde baygın halde buldu.
Baba, anne ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalenin ardından ikili, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Küçük çocuk yaşamını yitirdi
Hastanede yapılan kontrollerde anne ve oğlunun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağırlaşan Yusuf Talha Çanlı, ambulans helikopterle İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.
İki şüpheli gözaltına alındı
İlk değerlendirmelere göre anne ve oğlunun, yan dairede gerçekleştirilen böcek ilaçlamasından etkilenmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili ev sahibi Z.B. ile ilaçlama firmasının yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.
Yetkili kurumlar, zehirlenmenin kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve adli soruşturmanın ardından netlik kazanacağını bildirdi.
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