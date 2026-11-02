Aziz Yıldırım'ın tavrı net! ''Yerli hoca olmayacak''
Aziz Yıldırım'ın tavrı net! ''Yerli hoca olmayacak''
Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Göztepe'ye de mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı gergin geçti. Yabancı teknik direktör adayları üzerinde yoğunlaşan sarı lacivertlilerde kötü gidişatı durdurmak için kadro dışı kararları alınabilir.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
G.Saray yenilgisi sonrası İsmail Kartal ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Kuyt yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Göztepe'ye mağlup olunca yeni hoca arayışına hız verdi. Müsabaka sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısı gergin geçti... Yönetim kurulunun Aykut Kocaman önerisine "Yeni teknik direktörümüz yerli olmayacak" ifadesini kullanan Başkan Aziz Yıldırım yabancı adaylar konusunda çalışmaların devam etmesini istedi. Listenin üst sıralarında yer alan Julian Nagelsmann ve Antonio Conte gibi yabancı adaylardan olumsuz yanıt alındı. Suudi Arabistan'da görev yapan ve geçmişte Milan'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Conceiçao yeniden gündeme geldi. Ayrıca Olmypiakos'tan Eylül ayında ayrılan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar da radara girdi. Montella ise teknik direktör adayları arasındaki yerini kaybetti.Yerli adaylar ise Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu...
KADRO DIŞI OLABİLİR
Zirve yarışında Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşülmesi ve sergilenen kötü futbol üzerine yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi. Toplantıda, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek ve kötü gidişata dur demek adına kadro dışı kararları dahil olmak üzere birçok radikal önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Yönetimin alacağı kararları kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.
KEREM GÖRÜŞME ODASINA
Göztepe maçında taraftarın hedefi ndeki 1 numaralı isim olan Kerem Aktürkoğlu'nun devre arasında takımda kalıp kalmayacağına yeni teknik adam karar verecek. Bazı Suudi Arabistan ekipleri Aktürkoğlu'nun durumunu yakından takip ederken, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor.
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Aziz Yıldırım'ın tavrı net! ''Yerli hoca olmayacak''
Dirk Kuyt yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Göztepe'ye de mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı gergin geçti. Yabancı teknik direktör adayları üzerinde yoğunlaşan sarı lacivertlilerde kötü gidişatı durdurmak için kadro dışı kararları alınabilir.
G.Saray yenilgisi sonrası İsmail Kartal ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Kuyt yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Göztepe'ye mağlup olunca yeni hoca arayışına hız verdi. Müsabaka sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısı gergin geçti... Yönetim kurulunun Aykut Kocaman önerisine "Yeni teknik direktörümüz yerli olmayacak" ifadesini kullanan Başkan Aziz Yıldırım yabancı adaylar konusunda çalışmaların devam etmesini istedi. Listenin üst sıralarında yer alan Julian Nagelsmann ve Antonio Conte gibi yabancı adaylardan olumsuz yanıt alındı. Suudi Arabistan'da görev yapan ve geçmişte Milan'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Conceiçao yeniden gündeme geldi. Ayrıca Olmypiakos'tan Eylül ayında ayrılan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar da radara girdi. Montella ise teknik direktör adayları arasındaki yerini kaybetti.Yerli adaylar ise Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu...
KADRO DIŞI OLABİLİR
Zirve yarışında Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşülmesi ve sergilenen kötü futbol üzerine yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi. Toplantıda, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek ve kötü gidişata dur demek adına kadro dışı kararları dahil olmak üzere birçok radikal önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Yönetimin alacağı kararları kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.
KEREM GÖRÜŞME ODASINA
Göztepe maçında taraftarın hedefi ndeki 1 numaralı isim olan Kerem Aktürkoğlu'nun devre arasında takımda kalıp kalmayacağına yeni teknik adam karar verecek. Bazı Suudi Arabistan ekipleri Aktürkoğlu'nun durumunu yakından takip ederken, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor.
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