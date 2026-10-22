A Milli Takım'da yeni dönem! Sergen Yalçın imzayı atıyor
A Milli Takım'da yeni dönem! Sergen Yalçın imzayı atıyor
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF'nin Riva'daki merkezinde imza töreni düzenleniyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:17
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 14:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF'nin Riva'daki merkezinde imza töreni düzenleniyor.
İşte açıklamalar:
İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle başladı:
"Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz.
Sergen Yalçın herkesin yakından tanıdığı, Türk futbolu en değerli isimlerinden birisidir. Futbol bilgisi ve tecrübesini, A Milli Takım için kullanacaktır. Hocamız bu görevi kabul ederken, maddi konuları ön plana çıkarmaması, Milli Takım arzusu ve hedeflerinin göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız.
Sergen Hoca'nın Milli Takım'ın hedeflerine ulaşmasında başarılı olacağına inanıyoruz."
SERGEN YALÇIN: "EN ÖNEMLİ GÜNLERİMDEN BİRİ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri... Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur." açıklamasını yaptı.
"HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"
Hocam "Bizim Çocuklar" olgusu tahribata uğradı. Bunu nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Çok tahribata uğradığını düşünmüyorum. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Halkın teknik direktörüyüm... Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süre değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı yaratacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.
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A Milli Takım'da yeni dönem! Sergen Yalçın imzayı atıyor
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF'nin Riva'daki merkezinde imza töreni düzenleniyor. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF'nin Riva'daki merkezinde imza töreni düzenleniyor.
İşte açıklamalar:
İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle başladı:
"Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz.
Sergen Yalçın herkesin yakından tanıdığı, Türk futbolu en değerli isimlerinden birisidir. Futbol bilgisi ve tecrübesini, A Milli Takım için kullanacaktır. Hocamız bu görevi kabul ederken, maddi konuları ön plana çıkarmaması, Milli Takım arzusu ve hedeflerinin göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız.
Sergen Hoca'nın Milli Takım'ın hedeflerine ulaşmasında başarılı olacağına inanıyoruz."
SERGEN YALÇIN: "EN ÖNEMLİ GÜNLERİMDEN BİRİ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri... Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur." açıklamasını yaptı.
"HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"
Hocam "Bizim Çocuklar" olgusu tahribata uğradı. Bunu nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Çok tahribata uğradığını düşünmüyorum. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Halkın teknik direktörüyüm... Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süre değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı yaratacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.
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