8 yıl sonra geri döndü! Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe başkanı
8 yıl sonra geri döndü! Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe başkanı
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Tecrübeli isim, 8 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanlık görevine seçildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 09:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyelerin tercihi Aziz Yıldırım oldu. Tecrübeli isim, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Kongrede oy sayım işlemi de tamamlandı. Tüm sandıkların açılmasının ardından 17.245 oy alan Aziz Yıldırım, yeniden başkanlık görevine geçti.
Seçimde Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi ise 9.927 oy topladı.
8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, yaklaşık 8 yıl sonra yeniden sarı lacivertli kulüpte başkanlık görevine geldi.1998-2018 yılları arasında 20 yıl görev yapan Yıldırım, futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken toplamda 13 kupa kaldırmıştı.
��️ Sayın Aziz Yıldırım, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda aldığı 17.245 oyla Kulübümüzün Başkanı seçilmiştir.
�� Aziz Yıldırım: 17.245
⚪️ Hakan Safi: 9.927 pic.twitter.com/EkxSR0PrDu
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 7, 2026
"SİZE BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını yapan Aziz Yıldırım, "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz" dedi.
Kongrede konuşan Yıldırım, "İçimizde ayrışarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yok ediyoruz, buna izin vermeyeceğiz. Sözümüz söz: şampiyonluk. Gerekli takviyeler neyse, bu 15 gün içinde yapacağız. Size borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım, "Nihat Bey ve arkadaşlar, bu stadyumu büyütmek için çalışmaları başlatacak. Finansal olarak kulübün değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 binden fazla oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı minnettarım" açıklamasında bulundu.
HAKAN SAFİ: RAKİBİMİ TEBRİK EDİYORUM
Başkan adaylarından Hakan Safi, sonuçların açıklanmasının ardından ilk açıklamasını da yaptı. Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkanı tebrik ediyorum. Camiamız böyle istedi, rakibi kutluyorum" dedi.
Hakan Safi, "Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor" ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.
Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.
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8 yıl sonra geri döndü! Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe başkanı
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Tecrübeli isim, 8 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanlık görevine seçildi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyelerin tercihi Aziz Yıldırım oldu. Tecrübeli isim, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Kongrede oy sayım işlemi de tamamlandı. Tüm sandıkların açılmasının ardından 17.245 oy alan Aziz Yıldırım, yeniden başkanlık görevine geçti.
Seçimde Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi ise 9.927 oy topladı.
8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, yaklaşık 8 yıl sonra yeniden sarı lacivertli kulüpte başkanlık görevine geldi.1998-2018 yılları arasında 20 yıl görev yapan Yıldırım, futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken toplamda 13 kupa kaldırmıştı.
"SİZE BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını yapan Aziz Yıldırım, "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz" dedi.
Kongrede konuşan Yıldırım, "İçimizde ayrışarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yok ediyoruz, buna izin vermeyeceğiz. Sözümüz söz: şampiyonluk. Gerekli takviyeler neyse, bu 15 gün içinde yapacağız. Size borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım, "Nihat Bey ve arkadaşlar, bu stadyumu büyütmek için çalışmaları başlatacak. Finansal olarak kulübün değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 binden fazla oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı minnettarım" açıklamasında bulundu.
HAKAN SAFİ: RAKİBİMİ TEBRİK EDİYORUM
Başkan adaylarından Hakan Safi, sonuçların açıklanmasının ardından ilk açıklamasını da yaptı. Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkanı tebrik ediyorum. Camiamız böyle istedi, rakibi kutluyorum" dedi.
Hakan Safi, "Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor" ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.
Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.
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