TBMM’de bayram sonrası yoğun çalışma: Deprem konutu, bedelli askerlik, kripto gündemde
Meclis bayram sonrası yoğun yasa tekliflerini görüşecek. Deprem konut indirimi, kripto vergisi ve doğum izni düzenlemeleri Genel Kurul gündeminde.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:26
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 11:31
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ramazan Bayramı’nın ardından yasama çalışmalarına yoğun bir gündemle devam edecek. Genel Kurul’da, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik konut indirimi düzenlemesini de içeren 19 maddelik kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Aynı teklif kapsamında savunma sanayii finansmanı, vergi düzenlemeleri ve sosyal politikalar da ele alınacak. Gündemdeki başlıkların ekonomik ve sosyal etkilerinin önümüzdeki süreçte uygulama detaylarıyla netleşmesi bekleniyor.
Deprem konutları için indirim düzenlemesi
Kanun teklifinde, deprem bölgesinde konut sahibi olacak vatandaşlara yüzde 74 oranında indirim sağlanması öngörülüyor. Düzenleme ile afet sonrası barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik mali yükün hafifletilmesi hedefleniyor. Teklif, ilgili kurumların finansman planlamalarıyla birlikte Genel Kurul’da değerlendirilecek.
Bedelli askerlik ve savunma finansmanı
Teklifte yer alan bir diğer başlık, savunma sanayii kaynaklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler oldu. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin lira seviyesine yükseltilmesi öngörülüyor. Elde edilecek gelirlerin savunma projelerinde kullanılması planlanıyor.
Kripto işlemler ve reklam giderlerine vergi düzenlemesi
Düzenleme paketinde, kripto varlık alım satım işlemlerinin vergilendirilmesine yönelik adımlar yer alıyor. Bu kapsamda kayıt dışılığın azaltılması ve vergi tabanının genişletilmesi amaçlanıyor. Ayrıca şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam harcamalarının vergiden düşülmesinin engellenmesi planlanıyor.
Doğum izni ve çalışma hayatı düzenlemeleri
TBMM komisyonlarında ele alınacak başlıklar arasında doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması da bulunuyor. Düzenleme ile birlikte özel sektörde çalışan babalar için izin süresinin 10 güne yükseltilmesi ve kamu çalışanlarıyla eşitlenmesi öngörülüyor. Teklifin, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndaki görüşmeleri devam edecek.
Sosyal medya ve oyun platformlarına yeni kurallar
Teklif kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunulmasının sınırlandırılması ve oyun dağıtıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Düzenlemelerle dijital ortamda çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin artırılması hedefleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci ve komisyon çalışmaları
“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen yasal hazırlıklara ilişkin temasların bayram sonrasında sürmesi bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, siyasi partilerin grup koordinatörleriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Öte yandan 18 yaş altı suçlulara ilişkin kurulan Meclis araştırma komisyonu, hukukçular ve akademisyenlerin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
