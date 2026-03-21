SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

DMM'den ''KKTC'de denizaltından füze fırlatıldı'' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiasının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 21.03.2026 17:45
Kaynak: Haber Merkezi
DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir.

Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir.

Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver