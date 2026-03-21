İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiasının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 21.03.2026 17:45
Haber Güncellenme Tarihi: 21.03.2026 17:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir.
Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir.
Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."
DMM'den ''KKTC'de denizaltından füze fırlatıldı'' iddiasına yalanlama
