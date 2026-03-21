SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Baharda kış geri döndü: 21 Mart’ta 2 metre kar

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti. Karla kaplanan manzaralar dronla havadan görüntülendi.

Haber Giriş Tarihi: 21.03.2026 15:03
Haber Güncellenme Tarihi: 21.03.2026 16:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Büyük bölümü dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip kentte, yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan Kop Dağı ile Bayburt-Erzurum kara yolu sınırı boyunca uzanan tepeler ve araziler adeta beyaz örtüyle bütünleşti.

Zirveleri bulutlarla kaplanan güzergahtaki manzaralar dronla havadan görüntülendi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver