Baharda kış geri döndü: 21 Mart’ta 2 metre kar
Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti. Karla kaplanan manzaralar dronla havadan görüntülendi.
Büyük bölümü dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip kentte, yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.
Doğu Anadolu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan Kop Dağı ile Bayburt-Erzurum kara yolu sınırı boyunca uzanan tepeler ve araziler adeta beyaz örtüyle bütünleşti.
Zirveleri bulutlarla kaplanan güzergahtaki manzaralar dronla havadan görüntülendi.
