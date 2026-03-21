SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Kırklareli'nde soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde soba patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:54
Haber Güncellenme Tarihi: 21.03.2026 08:55
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle soba patladı.

Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver