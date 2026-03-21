Irak’ta sağanak sele neden oldu: 50 ev su altında kaldı
Irak’ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış sele neden olurken 50 evi su bastı.
Zaho Sivil Savunma Müdürlüğü, ilçeye bağlı Rüzgari bölgesinde meydana gelen sele ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, sel nedeniyle bazı yolların kapandığı, ekiplerin bölge halkına yardım için sahada görevlendirildiği aktarıldı.
Selde 50 evi su bastığı ve ciddi hasar oluştuğu belirtildi.
Zaho Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk belirlemelere göre, selde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak ekiplerin teyakkuzda olduğunu kaydetti.
