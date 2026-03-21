Ortadoğu'da kara savaşı çanları: ABD'den İran hamlesi
Ortadoğu'da kara savaşı çanları: ABD'den İran hamlesi
ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim 22. güne girerken, Washington’dan savaşın seyrini değiştirecek iddialar geldi. Donald Trump’ın “Ateşkes değil zafer istiyoruz” açıklaması, kara savaşı ihtimalini güçlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:56
Haber Güncellenme Tarihi: 21.03.2026 08:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İsrail’in İran ile olan geriliminde 22. gün geride kalırken, bölgeden "savaş büyüyecek" sinyalleri gelmeye devam ediyor. Karşılıklı misillemelerin şiddeti her geçen gün artarken, Washington yönetiminin İran’a yönelik bir kara harekatı seçeneği üzerinde çalıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.
Kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu ileri sürdü.
Trump'ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez." yanıtını vererek, Trump'ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.
Trump, bu hafta Beyaz Saray'da gazetecilere, İran'a karşı kara birlikleri hakkındaki sorulan bir soruya "Hayır, hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim, size kesinlikle söylemezdim." şeklinde yanıt vermişti.
TRUMP: ATEŞKES DEĞİL ZAFER İSTİYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yerle bir ederken ateşkes yapmazsınız" ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, "Boğaz'da iyi iş çıkarıyoruz. Ancak Çin dahil olmak üzere boğazı kullanan ülkelerin devreye girmesi iyi olurdu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan Florida eyaletine hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran'da üç kişinin idam edilmesi ve buna tepkisinin ne olacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Onlara gerçekten çok şiddetli darbeler indiriyoruz. Bundan daha şiddetli olabilir mi bilmiyorum. Bunlar korkunç insanlar. Ama şaşırmadım. Protesto ettikleri için üç genci idam ettiler" şeklinde konuştu.
İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07:55 İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'in orta kesimi ile güneyinde sirenler çaldı.
06:21 Kuveyt'in ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğu bildirildi.
06:14 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana ülkeye 51 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.
03:07 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını bildirdi.
02:58 İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ra's el-Hayme kentine saldırı tehdidinde bulunup tahliye uyarısı yaptı.
02:46 İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana, çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 382 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
02:37 ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da 2 patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.
02:36 İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından, ülkenin güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.
02:05 ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın, gelecek günlerde İsrail'e yönelik misillemeleri daha da artıracağı iddia edildi.
01:51 İran medyası: Tebriz, İsfahan ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyuldu
01:51 Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD askeri üssünde yangın çıktığı belirtildi.
01:03 İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
01:00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı Orta Doğu'da askeri çabaları azaltmayı düşünürken hedeflerine çok yaklaştıklarını savundu.
00:50 ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda "karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok etmekte olduklarını" belirterek bu durumda "ateşkes istemediğini" dile getirdi.
00:28 Kuveyt, füze ve İHA saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerini devreye soktu
00:27 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, üç Körfez ülkesindeki mevkidaşlarıyla görüşerek İran'a yönelik İsrail-ABD saldırıları hakkında bilgi paylaştığı iddia edildi.
00:12 Suudi Arabistan: Topraklarımıza son 24 saatte 48 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi
00:02 İran'ın misillemesinde Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye füze parçaları düştü
00:00 Kuveyt ve BAE'de İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devrede
Ortadoğu'da kara savaşı çanları: ABD'den İran hamlesi
ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim 22. güne girerken, Washington’dan savaşın seyrini değiştirecek iddialar geldi. Donald Trump’ın “Ateşkes değil zafer istiyoruz” açıklaması, kara savaşı ihtimalini güçlendirdi.
ABD ve İsrail’in İran ile olan geriliminde 22. gün geride kalırken, bölgeden "savaş büyüyecek" sinyalleri gelmeye devam ediyor. Karşılıklı misillemelerin şiddeti her geçen gün artarken, Washington yönetiminin İran’a yönelik bir kara harekatı seçeneği üzerinde çalıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.
Kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu ileri sürdü.
Trump'ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez." yanıtını vererek, Trump'ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.
Trump, bu hafta Beyaz Saray'da gazetecilere, İran'a karşı kara birlikleri hakkındaki sorulan bir soruya "Hayır, hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim, size kesinlikle söylemezdim." şeklinde yanıt vermişti.
TRUMP: ATEŞKES DEĞİL ZAFER İSTİYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yerle bir ederken ateşkes yapmazsınız" ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, "Boğaz'da iyi iş çıkarıyoruz. Ancak Çin dahil olmak üzere boğazı kullanan ülkelerin devreye girmesi iyi olurdu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan Florida eyaletine hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran'da üç kişinin idam edilmesi ve buna tepkisinin ne olacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Onlara gerçekten çok şiddetli darbeler indiriyoruz. Bundan daha şiddetli olabilir mi bilmiyorum. Bunlar korkunç insanlar. Ama şaşırmadım. Protesto ettikleri için üç genci idam ettiler" şeklinde konuştu.
İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07:55 İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'in orta kesimi ile güneyinde sirenler çaldı.
06:21 Kuveyt'in ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğu bildirildi.
06:14 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinden bu yana ülkeye 51 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.
03:07 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını bildirdi.
02:58 İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ra's el-Hayme kentine saldırı tehdidinde bulunup tahliye uyarısı yaptı.
02:46 İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana, çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 382 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
02:37 ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da 2 patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.
02:36 İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından, ülkenin güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.
02:05 ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın, gelecek günlerde İsrail'e yönelik misillemeleri daha da artıracağı iddia edildi.
01:51 İran medyası: Tebriz, İsfahan ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyuldu
01:51 Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD askeri üssünde yangın çıktığı belirtildi.
01:03 İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
01:00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı Orta Doğu'da askeri çabaları azaltmayı düşünürken hedeflerine çok yaklaştıklarını savundu.
00:50 ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda "karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok etmekte olduklarını" belirterek bu durumda "ateşkes istemediğini" dile getirdi.
00:28 Kuveyt, füze ve İHA saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerini devreye soktu
00:27 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, üç Körfez ülkesindeki mevkidaşlarıyla görüşerek İran'a yönelik İsrail-ABD saldırıları hakkında bilgi paylaştığı iddia edildi.
00:12 Suudi Arabistan: Topraklarımıza son 24 saatte 48 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi
00:02 İran'ın misillemesinde Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye füze parçaları düştü
00:00 Kuveyt ve BAE'de İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devrede
