Hatay'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 22 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:37
Haber Güncellenme Tarihi: 21.03.2026 08:53
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 22 yaralı

Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma ailelerin yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

