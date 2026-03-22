İstanbul Fatih'te bina çökmesi enkazdan 9 kişi çıkarıldı
İstanbul Fatih'te bina çökmesi enkazdan 9 kişi çıkarıldı
İstanbul Fatih'te bina çökmesi sonrası 9 kişi enkazdan çıkarıldı. Doğal gaz patlaması kaynaklı olayda yaralıların durumu ve resmi açıklamalar takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 15:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’un Fatih ilçesinde, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta meydana gelen patlama sonucu iki bina çöktü. İstanbul Valiliği olayın doğal gaz kaynaklı olduğunu açıklarken, enkaz altında kalan 9 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürmesi bekleniyor.
Patlama sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan kişiler kısa sürede tespit edilerek çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların durumu ve resmi açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı açıklamada, patlama sonucu yaralı olarak kurtarılan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin takip sürüyor.
Patlamanın etkisi ve çevrede oluşan hasar
Patlamanın etkisiyle çöken yapı, bitişiğindeki binayı da etkileyerek iki yapının yıkılmasına neden oldu. Olay sırasında çevrede yoğun toz bulutu oluşurken, mahalle sakinleri sokağa çıktı. Güvenlik önlemleri kapsamında sokak geçici olarak kapatıldı.
Ekiplerin müdahalesi ve inceleme süreci
AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla enkaz kaldırma ve inceleme süreci başlatıldı. Yetkililer olayın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Sürecin ardından bölgedeki yapı güvenliğiyle ilgili değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul Fatih'te bina çökmesi enkazdan 9 kişi çıkarıldı
İstanbul Fatih'te bina çökmesi sonrası 9 kişi enkazdan çıkarıldı. Doğal gaz patlaması kaynaklı olayda yaralıların durumu ve resmi açıklamalar takip ediliyor.
İstanbul’un Fatih ilçesinde, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta meydana gelen patlama sonucu iki bina çöktü. İstanbul Valiliği olayın doğal gaz kaynaklı olduğunu açıklarken, enkaz altında kalan 9 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürmesi bekleniyor.
Patlama sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan kişiler kısa sürede tespit edilerek çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların durumu ve resmi açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı açıklamada, patlama sonucu yaralı olarak kurtarılan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin takip sürüyor.
Patlamanın etkisi ve çevrede oluşan hasar
Patlamanın etkisiyle çöken yapı, bitişiğindeki binayı da etkileyerek iki yapının yıkılmasına neden oldu. Olay sırasında çevrede yoğun toz bulutu oluşurken, mahalle sakinleri sokağa çıktı. Güvenlik önlemleri kapsamında sokak geçici olarak kapatıldı.
Ekiplerin müdahalesi ve inceleme süreci
AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla enkaz kaldırma ve inceleme süreci başlatıldı. Yetkililer olayın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Sürecin ardından bölgedeki yapı güvenliğiyle ilgili değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.
Çok Okunanlar