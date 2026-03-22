Gram ve çeyrek altın 22 Mart’ta hangi seviyede?

Gram ve çeyrek altın fiyatları 22 Mart 2026 verileriyle netleşti. Güncel satış rakamları ve ons altın seviyesi yatırımcıların gündeminde.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 10:16
Altın fiyatları 22 Mart 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarına ilişkin veriler netleşirken, piyasa katılımcıları gün içi hareketliliği izlemeyi sürdürüyor.
Güncel altın fiyatları ne kadar oldu
22 Mart 2026 itibarıyla açıklanan güncel satış fiyatlarına göre gram altın 6.405,40 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 11.488,00 TL, yarım altın ise 22.907,00 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.
Tam ve cumhuriyet altını fiyatları
Tam altın 45.665,78 TL’den satışa sunulurken, cumhuriyet altını 45.639,00 TL seviyesinde bulunuyor. Büyük ölçekli işlemlerde referans alınan gremse altın ise 114.514,65 TL’den işlem görüyor.
Ons altın tarafında son durum
Küresel piyasalarda belirleyici olan ons altın fiyatı ise 4.498,52 dolar seviyesinde kaydedildi. Ons fiyatındaki hareketler, yurt içi altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcılar küresel veri akışını yakından izliyor.
