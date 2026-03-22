Ara tatil bitti! Öğrenciler yarın yeniden ders başı yapıyor
Ara tatil bitti, öğrenciler yarın ders başı yapıyor. MEB takvimine göre ikinci dönem süreci sınav tarihleriyle devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 09:57
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanan ara tatilin Ramazan Bayramı ve hafta sonlarıyla birleşmesiyle toplam 9 güne uzadığı süreç tamamlandı. 18 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen yarın itibarıyla yeniden ders başı yapacak. Eğitim sürecinin kalan bölümünde sınav takvimi belirleyici olacak.
Ara tatil 9 gün sürdü
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvime göre ikinci ara tatil 16 Mart’ta başladı ve 20 Mart’ta sona erdi. Ramazan Bayramı ve hafta sonu tatilleriyle birlikte öğrenciler toplam 9 gün ara verdi. Tatilin sona ermesiyle birlikte okullarda ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek.
Sınav takvimi netleşti
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav süreci, öğrencilerin eğitim döneminin son bölümündeki hazırlıklarını şekillendirecek.
Eğitim yılı 26 Haziran’da tamamlanacak
8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, sınavların ardından 26 Haziran 2026’da sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline girecek.
