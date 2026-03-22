Trump’tan İran’a Hürmüz için 48 saat uyarısı

Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği 48 saatlik süre, küresel enerji arzı açısından yeni riskleri gündeme taşıdı. Bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 09:48
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılında yaptığı açıklamada İran’a Hürmüz Boğazı’nın açılması için 48 saat süre verdi. Küresel petrol taşımacılığının kritik geçiş noktalarından biri olan boğaza ilişkin açıklama, enerji piyasalarında dikkatle takip edilmeye başlandı.
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın belirtilen süre içinde Hürmüz Boğazı’nı “tehdit olmaksızın tamamen açmaması” durumunda ülkenin elektrik santrallerinin hedef alınacağını ifade etti. Açıklamada, saldırıların en büyük santrallerden başlayarak gerçekleştirileceği belirtildi.
İran’dan altyapı tehdidine karşılık açıklama
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin olası bir saldırısına karşılık verileceği bildirildi. Tesnim Haber Ajansı’nda yayımlanan açıklamada, İran’ın enerji altyapısına yönelik bir saldırı durumunda ABD ve İsrail’e ait kritik altyapıların hedef alınacağı ifade edildi.
Açıklamada enerji, bilişim teknolojileri ve su arıtma tesislerinin olası hedefler arasında yer aldığı belirtildi. Taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar, bölgedeki tansiyonun yükseldiğine işaret etti.
Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzındaki rolü
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.
Çok Okunanlar