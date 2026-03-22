Meteoroloji 10 il için uyarı verdi yağışlar etkisini artırıyor
Meteoroloji uyarı açıklaması sonrası Türkiye genelinde yağışlar etkisini artırıyor. 10 il için sarı kod verilirken kuvvetli yağış ve kar riski öne çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 11:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Mart ayına ilişkin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu hava ile birlikte geniş çaplı yağış bekleniyor. Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede görülecek yağışların bazı illerde kuvvetli olması öngörülürken, 10 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Mevcut sistemin ay sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yurt genelinde yağış etkili olacak
MGM verilerine göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde de yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağışların gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış beklenen iller açıklandı
Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep’in doğusu ve Van’ın güney kesimlerinde yer yer yoğun yağış öngörülüyor.
MGM; Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Mardin ve Adana’nın yüksek kesimleri için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda, kuvvetli yağış ve kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Doğu bölgelerinde çığ riski sürüyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor. Yetkililer, bu bölgelerde ulaşım ve yerleşim açısından dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Sıcaklıklar batıda artıyor
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği açıklandı. Yağışlı sistemin etkisiyle mart ayı sonuna kadar aralıklarla yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
