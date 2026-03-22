İstanbul’da 100 bin konut için kura günü yaklaşıyor: İşte detaylar...
İstanbul’da 100 bin konut için kura günü yaklaşıyor: İşte detaylar...
İstanbul’da 100 bin konut için kura süreci Ramazan Bayramı sonrası başlıyor. Türkiye genelinde sosyal konut projesinde sona yaklaşılırken detaylar netleşiyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.03.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 22.03.2026 09:52
Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projesinde İstanbul ve Çorum kuralarıyla birlikte süreç tamamlanma aşamasına geldi. Ramazan Bayramı’nın ardından İstanbul’da 100 bin, Çorum’da ise 2 bin 867 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. İstanbul’daki kura çekiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanırken, tamamlanan çekilişlerle birlikte toplam 403 binin üzerinde hak sahibi belirlenmiş olacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte teslim takvimi ve uygulama adımları daha yakından takip edilecek.
Kura sürecinde sona gelindi
29 Aralık 2025 ile 9 Mart 2026 tarihleri arasında 79 ilde toplam 403 bin 632 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bayram sonrası gerçekleştirilecek İstanbul ve Çorum kuralarıyla birlikte ülke genelindeki hak sahipliği belirleme süreci tamamlanacak.
Teslimatlar için 2027 hedefi
Proje kapsamında inşa edilen konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde farklı illerde eş zamanlı yürütülen projelerle çok sayıda konutun etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.
Ödeme koşulları ve konut tipleri
Kampanya kapsamında satışa sunulan konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor. 1+1 ve 2+1 olarak planlanan konutların taksit tutarları illere ve projelere göre değişiklik gösteriyor. Hak sahipliği dağılımında şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için kontenjan ayrıldı.
İstanbul’da 100 bin konut için kura günü yaklaşıyor: İşte detaylar...
İstanbul’da 100 bin konut için kura süreci Ramazan Bayramı sonrası başlıyor. Türkiye genelinde sosyal konut projesinde sona yaklaşılırken detaylar netleşiyor.
Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projesinde İstanbul ve Çorum kuralarıyla birlikte süreç tamamlanma aşamasına geldi. Ramazan Bayramı’nın ardından İstanbul’da 100 bin, Çorum’da ise 2 bin 867 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. İstanbul’daki kura çekiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanırken, tamamlanan çekilişlerle birlikte toplam 403 binin üzerinde hak sahibi belirlenmiş olacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte teslim takvimi ve uygulama adımları daha yakından takip edilecek.
Kura sürecinde sona gelindi
29 Aralık 2025 ile 9 Mart 2026 tarihleri arasında 79 ilde toplam 403 bin 632 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bayram sonrası gerçekleştirilecek İstanbul ve Çorum kuralarıyla birlikte ülke genelindeki hak sahipliği belirleme süreci tamamlanacak.
Teslimatlar için 2027 hedefi
Proje kapsamında inşa edilen konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Türkiye genelinde farklı illerde eş zamanlı yürütülen projelerle çok sayıda konutun etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.
Ödeme koşulları ve konut tipleri
Kampanya kapsamında satışa sunulan konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor. 1+1 ve 2+1 olarak planlanan konutların taksit tutarları illere ve projelere göre değişiklik gösteriyor. Hak sahipliği dağılımında şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için kontenjan ayrıldı.
