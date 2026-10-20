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Rozetini Erdoğan taktı! Torun AK Parti'ye katıldı

Yeni Yol Partisi'nden istifa eden bağımsız Bursa Milletvekili Cemallettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı.

Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:02
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 16:03
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Rozetini Erdoğan taktı! Torun AK Parti'ye katıldı

Yeni Yol Partisi’nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Torun’un rozetini bizzat taktı. Katılımla birlikte AK Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 281’e yükseldi.

AK Parti MKYK toplantısında rozet töreni

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda toplandı. Saat 14.20’de başlayan toplantıda, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’un AK Parti’ye katılımı da gündeme geldi.

Yeni Yol Partisi’nden ayrıldıktan sonra bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Torun, AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torun’a parti rozetini taktı.

AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 281’e çıktı

Cemalettin Kani Torun’un partiye katılmasıyla AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayısı 281 oldu.

Torun, Yeni Yol Grubu’ndan ayrılmasının ardından Bursa milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdürüyordu. AK Parti’ye katılımıyla birlikte Meclis’teki siyasi dağılımda da değişiklik yaşandı.

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