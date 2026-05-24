Polis müdahalesi sonrası CHP Genel Merkezi’nde neler yaşandı? Özgür Özel'den açıklama!
Polis müdahalesi sonrası CHP Genel Merkezi’nde neler yaşandı? Özgür Özel'den açıklama!
CHP Genel Merkezi’nde mahkeme kararı doğrultusunda tahliye işlemleri kapsamında yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri parti binasına giriş yaptı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat sonrası bina çevresinde ve bahçede hareketlilik yaşanırken, parti binasında bulunan partililere müdahalede bulunuldu. Sürecin ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkez binasından ayrıldı.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 16:11
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 16:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, Meclis’e yürüyeceğini belirtti. Açıklamasında 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana mücadele verdiklerini ifade eden Özel, “Bize yenilgi, kaybetmek yakışmıyor. Atatürk’ün partisine teslim olmak yakışmıyor” dedi.
Tahliye sürecinde polis müdahalesi yaşandı
Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi’ne girmesinin ardından bina çevresinde arbede yaşandı. Bahçede bulunan partililere biber gazıyla müdahale edilirken, parti üyeleri ve destekçileri bina önünde bekleyişini sürdürdü.
Özgür Özel, açıklamasında parti üyeleri ve destekçilerinin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “80 yaşında bastonuyla burada direnen de 16 yaşındaki halkçı liseli genç de kendisine yakışanı yaptı” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’den “CHP yoldadır” mesajı
Özel açıklamasında, CHP’nin bundan sonraki süreçte saha çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır. İktidara yürümektedir” dedi.
Genel merkez önündeki hareketlilik açıklamaların ardından da devam ederken, güvenlik önlemleri bina çevresinde artırıldı. Sürecin siyasi ve hukuki boyutuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Polis müdahalesi sonrası CHP Genel Merkezi’nde neler yaşandı? Özgür Özel'den açıklama!
CHP Genel Merkezi’nde mahkeme kararı doğrultusunda tahliye işlemleri kapsamında yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri parti binasına giriş yaptı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat sonrası bina çevresinde ve bahçede hareketlilik yaşanırken, parti binasında bulunan partililere müdahalede bulunuldu. Sürecin ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkez binasından ayrıldı.
Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, Meclis’e yürüyeceğini belirtti. Açıklamasında 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana mücadele verdiklerini ifade eden Özel, “Bize yenilgi, kaybetmek yakışmıyor. Atatürk’ün partisine teslim olmak yakışmıyor” dedi.
Tahliye sürecinde polis müdahalesi yaşandı
Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi’ne girmesinin ardından bina çevresinde arbede yaşandı. Bahçede bulunan partililere biber gazıyla müdahale edilirken, parti üyeleri ve destekçileri bina önünde bekleyişini sürdürdü.
Özgür Özel, açıklamasında parti üyeleri ve destekçilerinin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “80 yaşında bastonuyla burada direnen de 16 yaşındaki halkçı liseli genç de kendisine yakışanı yaptı” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’den “CHP yoldadır” mesajı
Özel açıklamasında, CHP’nin bundan sonraki süreçte saha çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır. İktidara yürümektedir” dedi.
Genel merkez önündeki hareketlilik açıklamaların ardından da devam ederken, güvenlik önlemleri bina çevresinde artırıldı. Sürecin siyasi ve hukuki boyutuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Çok Okunanlar