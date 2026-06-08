Özgür Özel'e bir darbe daha! Görevi iptal edilecek
Özgür Özel'e bir darbe daha! Görevi iptal edilecek
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, grup başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını belirterek, “Genel başkanın haberi olmadan seçim yapılabilir mi? Grup Başkanlığı muhtemelen iptal edilecek” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 09:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevine getirilmesinin ardından CHP Sözcüsü olan Müslim Sarı, grup toplantısı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet gazetesine konuşan Sarı, Özgür Özel'in Grup Başkanvekilliği görevinin iptal edileceğini belirterek, "Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dâhilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu? 50'ye yakın il başkanı, 100'e yakın belediye başkanı 'Yanınızdayız' diye bizi aradı" dedi.
DSP'NİN KAPISINI ÇALDILAR
Özgür Özel yönetiminin parti değişimi için Demokratik Sol Parti (DSP) ile temasa geçtiği belirtildi. İddiayı ortaya atan TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sorduğunu kendisinin de iddiayı doğruladığını ve teklifi kesin bir dille reddettiğini söylediğini iletti.
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Özgür Özel'e bir darbe daha! Görevi iptal edilecek
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, grup başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını belirterek, “Genel başkanın haberi olmadan seçim yapılabilir mi? Grup Başkanlığı muhtemelen iptal edilecek” dedi.
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevine getirilmesinin ardından CHP Sözcüsü olan Müslim Sarı, grup toplantısı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet gazetesine konuşan Sarı, Özgür Özel'in Grup Başkanvekilliği görevinin iptal edileceğini belirterek, "Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dâhilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu? 50'ye yakın il başkanı, 100'e yakın belediye başkanı 'Yanınızdayız' diye bizi aradı" dedi.
DSP'NİN KAPISINI ÇALDILAR
Özgür Özel yönetiminin parti değişimi için Demokratik Sol Parti (DSP) ile temasa geçtiği belirtildi. İddiayı ortaya atan TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuyu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sorduğunu kendisinin de iddiayı doğruladığını ve teklifi kesin bir dille reddettiğini söylediğini iletti.
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